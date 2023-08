Pottensteins erster wichtiger Schritt

Eine Standortbestimmung der besonderen Art gab es bereits im ersten Spiel der Saison, denn Titelfavorit Pottenstein traf auf Liga-Neuling, und ebenfalls Titelkandidat, Felixdorf.

„Es war das erwartete schwere Match zum Auftakt, auch wegen einiger Ausfällen. Wir sind sicher spielerisch noch nicht auf 100-Prozent aber konditionell und kämpferisch gut drauf“, so Pottenstein Coach Lukas Grandl, der von der Seitenlinie zusehen musste, wie seine Mannschaft einzig von Torhüter Mario Loserth im Spiel gehalten wurde.

Nach der Pause bekamen die Pottensteiner dann etwas mehr Zugriff aufs Spiel und in dieser prompt netzte Dauerbrenner Sasa Pantic zur 1:0-Führung. „Wir wissen, wenn wir kein Tor bekommen, machen wir mit unsere Qualität in der Offensive immer unsere Tore und brauchen nicht viele Chancen“, so Grandl über die Qualitäten seiner Mannschaft. Für Felixdorf-Trainer Andreas Zöger natürlich nicht der Auftakt, den er sich für seine Mannschaft gewünscht hätte: „Wenn wir in der Pause schon mit 2 oder 3 Toren geführt hätten, hätte auch niemand etwas gesagt. Natürlich hat die Niederlage uns allen weh getan und das müssen wir jetzt verkraften.“ Dennoch sieht der Felixdorf-Coach nach dem Spiel keinen Grund für negative Stimmung: „Wenn Pottenstein diese Saison Titelfavorit bleibt, dann rechne ich mir trotzdem gute Chancen aus“, so Zöger mit breiter Brust.