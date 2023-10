Schönau-Coach Sedlacek vor dem Absprung

Spielermangel, zuletzt einige Undiszipliniertheiten im Team, leicht hatte es Gerald Sedlacek in letzter Zeit nicht als Coach in Schönau. All das sind aber für das Trainer-Urgestein keine Gründe für die Entscheidung gewesen: „Es war schon im Sommer so, dass es nicht mehr 100 Prozent gepasst hat. Wenn es so große Auffassungsunterschiede gibt, dann macht es keinen Sinn weiterzumachen. Also haben wir uns dazu entschieden uns im beidseitigen Einverständnis zu trennen“, möchte Sedlacek nicht näher darauf eingehen, worin die Auffassungsunterschiede bestanden haben.

Bis in die Winterpause wird der Routinier auf alle Fälle noch die Geschicke leiten, seiner Mannschaft macht Sedlacek keine Vorwürfe: „Die Jungs sind alle in Ordnung und ich verstehe mich mit den meisten sehr, sehr gut, wünsche ihnen nur das Beste.“

„Ist für mich mein Leben“

Über eine Auszeit von der Seitenlinie denkt Sedlacek trotz der Trennung keine Sekunde lang nach: „Jetzt konzentriere ich mich einmal auf die letzten Matches und dann sehen wir weiter. Aber ich will auf jeden Fall weitermachen. Mir macht das einfach Spaß mit den Jungs zu arbeiten, für mich ist das mein Leben irgendwie auch“, so Sedlacek. Interesse aus der Region scheint da zu sein, so sollen bereits zwei Vereine Kontakt zu Sedlacek aufgenommen haben.