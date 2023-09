Viele Fragezeichen bei Schönau

Erst letzte Woche waren die Schönauer die gefeierten Helden im Triestingtal. Nach einem 2:0-Rückstand holte die Mannschaft von Gerald Sedlacek ein 2:2 in Pottenstein und griff somit indirekt ins Meisterschaftsrennen ein.

Einige neue Spieler, die notgedrungen den Sprung in die Startelf geschafft hatten, überzeugten und brachten diese Woche logische Umstellungen mit sich. Das sollen aber nicht alle in der Mannschaft gut aufgefasst haben und so verzichteten drei Spieler, allesamt Neuzugänge, gleich darauf sich umzuziehen und traten noch vor Anpfiff gegen Tribuswinkel wieder die Heimreise an. Trainer Sedlacek spricht jetzt auch ein Machtwort gegenüber den Neuen: „Unter mir wird es diese Spieler nicht mehr geben".

Personalsorgen vor Auswärtsspiel

Damit spitzt sich die Kadersituation weiterhin zu - bereits jetzt fehlten einige Spieler verletzungsbedingt. Vergangenes Wochenende kam dann noch Justin Secco mit einer Knöchelverletzung dazu.

„Gegen Gumpoldskirchen wirds auf jeden Fall spannend was den Kader betrifft. Wir müssen natürlich auch schauen, wie sich die Verletzten tun“, hat Sedlacek bis kommenden Freitag noch einige schlaflose Nächte vor sich. Aber vielleicht kann, wie schon gegen Pottenstein, aus der Not wieder eine Tugend gemacht werden.