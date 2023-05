Nullnummer nach Sensation

Schönau - Alland 0:0. Die freude war groß nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Enzesfeld und es galt für die Allander an dieser Leistung anzuschließen. Doch die Schönauer machten es dem Tabellenvierten so schwer wie möglich und so kamen beide Teams in den ersten 45-Minuten zu ihren Möglichkeiten.

Schönau rettet Punkt über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel, speziell aber in den letzten 20-Minuten, stellten die Allander dann aber doch noch einmal einen Gang höher, scheiterten allerdings sowohl an Schönau-Keeper Dalibor Grujic als auch an Aluminium.

So erkämpften sich die Schönauer am Ende doch noch ein 0:0. „Wir hatten in der ersten Halbzeit eine gute Möglichkeit auf die Führung, konnten diese aber leider nicht verwerten. Alles in allem ein glücklicher aber aufgrund der Leistung ein verdienter Punkt für uns“, so Schönau-Trainer Gerald Sedlacek.

Statistik:

Schönau - Alland 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Ates (17., Gelbe Karte Foul), Gamper (46., Gelbe Karte Foul), Neidhardt (90., Gelbe Karte Unsportl.)Wunderer (33., Gelbe Karte Foul)

Schönau: Simic, Geissler, Grujic, Adigüzel, Ates, Alavantic (61. Tiskaya), Neidhardt (90. Öztürk), Secco, Jagnesak, Gamper, Horvath

Alland: Westymayer, Telescu, Miljatovic, Boran, Burcoiu (64. Baston-Ciobanu), Arzuman, Loibnegger, Armatage, Wunderer (83. Stephan), Urban, Hajdár

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Bauer