Klausen-Leopoldsdorf bereit für weitere Sensationen

„Dass wir hier etwas mitnehmen, damit hat wohl überhaupt niemand gerechnet“, hatte nicht einmal Klausen-Coach Dominik Karlik sonderlich große Hoffnung auf einen Punktgewinn zum Auftakt in Tribuswinkel. Denn die Klausner absolvierten in der Vorbereitung die wenigsten Testspiele von allen Mannschaften und auch am Transfermarkt verhielt sich die Truppe von Karlik, primär aus Geldgründen, ruhig.

Dennoch halten die Klausner nun „schon“ bei sieben Zählern - mehr als vergangene Saison (4 Punkte) und die abgebrochene davor (ein Punkt aus neun Spielen) zusammen. Auch Ernst Kopunec, Obmann der Tribuswinkler, fand ausschließlich lobende Worte für den Gegner: „Die Klausner sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Die stehen wirklich gut und können diese Saison sicher noch für die ein oder andere Überraschung sorgen.“

Teamspirit als mögliches Erfolgsgeheimnis

Eine Überraschung wäre wohl jede Platzierung jenseits des letzten Tabellenplatzes, die nach dem Sieg gegen Tribuswinkel absolut greifbar scheint. Ob seine Mannschaft nur einen goldenen Tag erwischt hat, oder in der Vorbereitung der nächste Schritt gegangen wurde, lässt Karlik offen. Einen Grund für die Leistungssteigerung gibt es laut dem Trainer aber dennoch: „Wir wachsen als Team wirklich zusammen, gehen einmal die Woche gemeinsam zum Spinning am Rad, waren vor dem Spiel noch gemeinsam unterwegs und sind dann zum Platz gefahren. Auch die Schonfrist von den Jungen ist langsam vorbei und sie nehmen ihre Rolle im Erwachsenenfußball an.“