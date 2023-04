Günselsdorfer Auftakt nach Maß

Werbung

Bereits in der elften Minute stand Marko Filkovic nach einem Eckball goldrichtig und Samuel-Viktor Prokaj (15.) nutzte nur wenige Minuten später den etwas schläfrigen Start der Sooßer zur 2:0-Führung für die Gäste.

Ein Nackenschlag für die Heimmannschaft, die nicht nur das Spiel, sondern auch Trainer Stefan Maczko verloren: "Der Kader ist enorm klein und ich musste wochenlang darum kämpfen überhaupt elf Spieler auf den Platz zu bekommen", zog Maczko persönliche Konsequenzen.

2 Spiele, 4 Punkte

Die Günselsdorfer auf der anderen Seite zeigten sich von den Umständen unbeeindruckt. Adriatik Krasniqi (77.) und Marko Filkovic (87.) sorgten für den 4:0-Endstand und einen sensationellen Günselsdorfer-Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen.

"Wir sind von der ersten Minute an mit einer sehr guten Spannung aufgetreten und eigentlich hatte ich nie das Gefühl, dass wir die Partie noch herschenken können. Auch wenn es natürlich Phasen gab, in denen wir etwas nachgelassen haben und die Kugel laufen lassen haben", so Günselsdorf-Coach Cvisic.

SV Sooss - SC Günselsdorf 0:4 (0:2)

Tore: Gast Marko Filkovic (11.), Gast Marko Filkovic (87.), Gast Adriatik Krasniqi (77.), Gast Samuel-Viktor Prokaj (15.)

Sooss: Mujo Tarik, Thomas Luger, Christian Heimhilcher, Manuel Fischer, Apolon Sahitaj, Florian Scharz, Manfred Hochstöger, Robert Klapsia, Maximilian Köck, Niklas Bleimuth, Patrick Pfaffenberger, Markus Stummer, Goga Matevosyan, Rijad Fejza, Rijad Fejza (62. statt Thomas Luger), Goga Matevosyan (71. statt Apolon Sahitaj)

Günselsdorf: Dominik Ferstl, Nino Prugger, Leopold Zwinz, Enis Zilbijari, Marko Filkovic, Burak Uluisik, Nebojsa Jovanovic, Pascal Aichinger, Samuel-Viktor Prokaj, Jan Kompiller, Manuel Schenkermayer, Michael Putz, Gerald Schröpfler, Adriatik Krasniqi, Luis Csida, Volkan Acikgöz, Umut Gürbüz, Gerald Schröpfler (58. statt Jan Kompiller), Adriatik Krasniqi (60. statt Enis Zilbijari), Luis Csida (79. statt Samuel-Viktor Prokaj), Volkan Acikgöz (79. statt Pascal Aichinger)

Karten: Patrick Pfaffenberger (55. Gelb Foul), Marko Filkovic (56. Gelb Foul), Gerald Schröpfler (74. Gelb Unsportl.)