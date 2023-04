Pfaffstätten prolongiert Frühjahrshoch

Pfaffstätten bleibt der Sooßer Angstgegner. Seit 2016 hat man gegen den SCP nicht mehr gewonnen - und am Samstag konnte man sich Punktehoffnungen schon nach einer halben Stunde abschminken. Der Favorit sorgte für klare Verhältnisse. Neuerlich unterstreicht die Kascak-Elf ihr Frühjahrshoch (15 Punkte aus sechs Rückrundenpartien). So auch in Sooß, wo binnen sechs Spielminuten die Vorentscheidung fiel.

Eiskalte Pfaffstättner

Hamit Ekinci brach mit dem 0:1 (23.) den Bann. Freilich unter tatkräftiger Mithilfe der Sooßer. „Wir machen leider haarsträubende Fehler gemacht, zwei spezielle Geschenke, die ein spielstarkes Team wie Pfaffstätten natürlich annimmt“, seufzt Obmann Peter Miglitsch. Keeper Mujo Tarik ließ sich bei einer Verarbeitung eines Rückpasses zu lange Zeit, die Gäste schnappten ihm den Ball weg und lagen schon vorne. Und das nach der nächsten Szene mit 0:2 - diesmal klingelte es nach einem Corner, wieder machte die Defensive der Heimischen beim Treffer von Sandro Sinkovits keine gute Figur.

Sooßer schöpfen Hoffnung

Routinier Alexander Friedl baute die SCP-Führung zum 0:3 aus, ehe die Wittmann-Kicker besser ins Spiel kamen. Manfred Hochstöger leitete den Anschlusstreffer ein, eine Flanke von rechts setzte auf dem tiefen Boden einmal auf - Flo Scharz übernahm den nicht einfachen direkt und traf auf 1:3. Patrick Pfaffenberger hätte es noch einmal spannend machen können, vergab jedoch.

Nezajs Premiere und Miglitsch' gar nicht magischer Moment

Das 1:4 durch den eingewechselten U17-Kicker Lorenz Nezaj brachte den Pfaffstättner Dreier endgültig in trockene Tücher. Vorangegangen war ein für Sooß-Boss Miglitsch irreguläre Szene: „Der Pfaffstättner Stürmer hat unseren Verteidiger mit dem Ball umgerannt, da hätte der Schiri abpfeifen müssen.“ Statt dessen ging's weiter, Nezaj gelang in seinem zweiten Pflichtspiel für die Pfaffstättner „Erste“ Treffer Nummer eins im Erwachsenen bereich.

Statistik:

Sooss - Pfaffstätten 1:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (23.) Ekinci, 0:2 (24.) Sinkovits, 0:3 (29.) Friedl, 1:3 (58.) Scharz, 1:4 (68.) Nezaj

Karten:

Sooss: Pfaffenberger, Hartl, Fischer, Köck, Bleimuth (54. Fejza), Klapsia, Maczko, Scharz, Hochstöger, Tarik, Heimhilcher

Pfaffstätten: Schmid, Ekinci (61. Klemm), Karlhofer, Staudinger (70. Klenner), Hofstädter (HZ. Nezaj), Dörfler, Friedl (61. Hartmann), Sinkovits, Seiler, Neumann (61. Schedel), Mähr

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Anto Komarac