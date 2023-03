Klausen schockt Tribuswinkel zum Auftakt

Das ein oder andere bekannte Gesicht des Triestingtals,konnte man zurAuftaktpartie der Tribuswinkler gegen Klausen-Leopoldsdorf, auf der Tribüne sichten. Die meisten waren wohl gekommen um sich die Heimmannschaft genauer anzusehen. "Das wir hier etwas mitnehmen, damit hat wohl überhaupt niemand gerechnet", räumte auch Klausen-Coach Dominik Karlik ein.

Denn seine Mannschaft spielte von der ersten Minute den Partycrasher - in einer sehr hart geführten Partie gelang es den Hausherren, auch aufgrund der noch immer schwierigen Platzverhältnisse, nicht die nötigen Akzente zu setzen und so war Robert Divkovic, der die Gäste vom Elfmeterpunkt aus in Führung brachte.

Später Siegtreffer

Nach der Pause benötigten die Hausherren dann nur wenige Sekunden ehe Jakob Weiss nach einer Standardsituation für den Ausgleich sorgte. Jetzt rechnete man bereits damit, dass die Truppe von Zoran Budimir das Ruder noch einmal rumreißen würde, doch weiterhin fand der Ball nicht den Weg ins Tor.

Im Gegenzug wurden die Klausner über Konter gefährlich und so war es Mirsad Zejneli, der nach Tribuswinkel-Ballverlust im Halbfeld, zum 2:1 für die Gäste traf.

"Wir wollen nicht letzter werden, das ist unser Ziel. Alles was wir an Punkte mehr holen, vor allem gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte ist eine Draufgabe. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und das merkt man auch am Platz", freute sich Klausens Dominik Karlik.

Tribuswinkel - SG Klausen-Leopoldsdorf / Altenmarkt 1:2 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Tribuswinkel, 100 Zuseher, SR Karl Simon

Tore:

0:1 Roberto Divkovic (36., Elfmeter)

1:1 Jakob Weiss (47.)

1:2 Mirsad Zejneli (80.)

Tribuswinkel: S. Tarik - D. Silye (HZ. M. Kozic), I. Prodanov, L. Dazinger, V. Latta, T. Bouguerzi (87. A. Basic), N. Brzic, D. Bandic, M. Smolka, A. Redzic (68. L. Koller), J. Weiss; A. Stangler, M. Hoffer, T. Kopunec

Trainer: Zoran Budimir

SG Klausen-Leopoldsdorf / Altenmarkt: M. Steinbacher - F. Grundner (72. T. Wohlfahrt), S. Azizi (43. A. Lungu), M. Burst - E. Ibrahimi, A. Hofer, S. Lungu - H. Ibrahimi - R. Divkovic, A. Meinhardt - M. Zejneli (81. J. Gamauf); R. Seiser, B. Sladek, D. Koca

Trainer: Dominik Karlik

Karten:

Gelb: Adel Redzic (45., Unsportl.) bzw. Mario Steinbacher (45., Unsportl.), Dominik Karlik (70., Kritik)