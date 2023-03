Leobersdorf mit Traumstart

Während man bei vielen Mannschaften in den ersten Pflichtspielminuten diese Woche noch die Form suchte, legten die Leobersdorfer gleich mit Volldampf los und Gabriel Kompiller stellte bereits mit der ersten Möglichkeit auf 1:0 für die Hausherren.

Dann plätscherte das Spiel etwas vor sich hin und auch die Gumpoldskirchner kamen zu ihren Möglichkeiten.

Klare Angelegenheit trotz Ausgleich

Gleich nach dem Seitenwechsel nutzte Marijo Ikic (49.) eine Unsicherheit in der Leobersdorfer-Hintermannschaft und netzte eiskalt zum 1:1.

Danach war es aber wieder der ASC, der den Sieg mehr wollte. Maximilian Rabl stand nur vier Minuten nach dem Ausgleich goldrichtig und verwertete einen "Stanglpass" zur neuerlichen Führung für die Leobersdorfer (53.).

Benjamin Czvitkovicz (61.) und der zweite Rabl-Treffer (65.) sorgten dann wieder für klare Verhältnisse und einem am Ende verdienten 4:1-Erfolg der Scharrach-Truppe.

"Nach dem 2:1 hatten wir noch eine große Chance auf den Ausgleich, wenn wir die machen geht es vielleicht anders aus. Aber man muss ehrlich sagen, dass das ein verdienter Sieg der Leobersdorfer war", meinte Gumpoldskirchen-Trainer Mario Dorner.

"Diezweite Halbzeit haben wir durch einen Eigenfehler den Ausgleich bekommen. Wir haben danach gleich wieder nach vorne gespielt und dann auch verdient die Tore gemacht. Meiner Meinung nach geht der Sieg vollkommen in Ordnung, auch in dieser Höhe", sah es Leobersdorf-Spielertrainer Christopher Scharrach ähnlich.

Der Spielverlauf im Detail:

Nach 3 Spielminuten übernimmt Leobersdorf mit dem 1:0 von Gabriel Kompiller die Führung.

In der 49. Minute trifft Marijo Ikic für Gumpoldskirchen zum 1:1 Ausgleich.

Nach 53 Spielminuten übernimmt Leobersdorf mit dem 2:1 von Maximilian Rabl die Führung.

Leobersdorf kann in Minute 61 die Führung durch ein Tor von Benjamin Czvitkovicz auf 3:1 weiter ausbauen.

Leobersdorf kann in Minute 65 die Führung durch ein Tor von Maximilian Rabl auf 4:1 weiter ausbauen.

Für ein Foul erhält Maximilian Sostar in Minute 71 eine gelbe Karte.

Nach Gelb erhält Maximilian Sostar in Minute 79 auch noch Gelb-Rot. Somit ist das Spiel für ihn beendet.

Für ein Foul erhält Noah Milivojevic in Minute 87 eine gelbe Karte.

Leobersdorf - Gumpoldskirchen 4:1 (1:0)

Freitag, 24. März 2023, Leobersdorf, 90 Zuseher, SR Mato Previsic

Tore:

1:0 Gabriel Kompiller (3.)

1:1 Marijo Ikic (49.)

2:1 Maximilian Rabl (53.)

3:1 Benjamin Czvitkovicz (61.)

4:1 Maximilian Rabl (65.)

Leobersdorf: M. Bleimuth - N. Kompiller (81. N. Milivojevic) - A. Rührl - M. Rabl - C. Scharrach - M. Kaiser (66. S. Kaya) - S. Petrovic (66. A. Ramharter), J. Aichinger, G. Kompiller (74. C. Zach) - S. Kretl, B. Czvitkovicz; C. Pöcksteiner, G. Resch

Trainer: Christopher Scharrach

Gumpoldskirchen: M. Kolm - M. Sostar, A. Kesten (73. M. Kirner) - B. Kainzbauer, S. Krepelka, M. Yigitler, D. Tiefenbacher, M. Holler (64. M. Jamgotschjan) - M. Ikic - P. Grasser, C. Hlavacek (64. F. Pukal); P. Weiss, D. Drögsler

Trainer: Mario Dorner

Karten:

Gelb: Noah Milivojevic (87., Foul) bzw. Maximilian Sostar (71., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Maximilian Sostar (79., Foul)