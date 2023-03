Nullnummer im Derby

"Ich verlange aufalle Fälle einen Sieg.Wir wollen wirklich präsent sein und uns für die Niederlage im Herbst revanchieren", war die Ansage von Schönau-Trainer Gerald Sedlacek vor der Partie eine klare.

Und präsent zeigten sich beide Mannschaften: Vor allem gekämpft wurde um jeden Zentimeter und auch sonst war es vor 150 Zuschauern ein klassisches Derby mit einigen Scharmützeln unter den Akteuren.

Späte Chancen

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Schönauer dann etwas besser und auch Torgefährlicher, scheiterten aber an der Chancenauswertung bzw. an sich selbst.

Im Gegenzug hattenHausherren spät die Möglichkeit für den Lucky-Punch: In der 93. Minute stürmte man völlig alleine auf den Kasten von Dominik Ferstl zu, scheiterte aber an eben diesen und so blieb es am Ende beim 0:0.

"Es war ein klassisches Derby. Fußballerisch von beiden Seiten jetzt keine Glanzleistung. Am Ende glaube ich, dass sich keiner beschweren kann und das Ergebnis ein gerechtes ist", so Günselsdorf-Trainer Mario Cvisic.

Günselsdorf - Schönau 0:0 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Günselsdorf, 150 Zuseher, SR Arif Ünlü

Günselsdorf: D. Ferstl - N. Prugger (90+4. G. Schröpfler), L. Zwinz - L. Csida (56. E. Zilbijari), B. Uluisik (76. A. Krasniqi) - N. Jovanovic, U. Yildiz - P. Aichinger - S. Prokaj - J. Kompiller, M. Schenkermayer; M. Putz, M. Khamseh, M. Celik

Trainer: Mario Cvisic

Schönau: D. Grujic, A. Simic, Z. Alavantic, F. Adigüzel, B. Tiskaya, A. Ates, A. Jagnesak, R. Horvath, P. Krammer, J. Secco, F. Geissler; C. Scheiblauer, F. Schindl, K. Koch, M. Karakoc, P. Pichl, G. Sedlacek

Trainer: Gerald Sedlacek

Karten:

Gelb: Jan Kompiller (42., Foul), Mario Cvisic (65., Foul), Ugur Yildiz (68., Foul), Nino Prugger (71., Foul), Manuel Schenkermayer (74., Foul), Samuel-Viktor Prokaj (76., Foul), Enis Zilbijari (90+5., Unsportl.) bzw. Alexander Simic (30., Foul), Philipp Krammer (58., Foul), Baran Tiskaya (79., Kritik), Fatih Adigüzel (90+4., Foul)

Gelb-Rot: Ugur Yildiz (79., Foul) bzw. keine

Rot: keine bzw. Zeljko Alavantic (79., Tätl.)