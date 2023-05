Teesdorfs Triumphzug

16 Teams spielten beim Bezirksturnier in Trumau um zwei Plätze beim Regionalfinale in Ebreichsdorf am 12. Mai. Die Gruppensiege gingen an Teesdorf, Mitterndorf, Traiskirchen und Oberwaltersdorf. In den K.O.-Spielen gewann Teesdorf 1:0 gegen Oberwaltersdorf und Mitterndorf 2:1 gegen Traiskirchen. Im Finale setzte sich Teesdorf mit 2:0 durch und holt sich nach dem Bezirkstitel in der Halle auch Platz eins am grünen Rasen.

