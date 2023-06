Was bringt die Zukunft in Sooß?

Lange hatte Sooß-Obmann und Gesicht des Vereins, Peter Miglitsch, hinter den Kulissen versucht doch noch eine Lösung zu finden und den Verein in neue Hände zu geben. Doch die Suche scheint vorerst gescheitert zu sein und so gab Miglitsch bekannt, dass der Spielbetrieb der Kampfmannschaft mit kommender Saison eingestellt werden würde: „Einigen war der Aufwand doch zu groß, andere haben sich von der Expertise die Aufgabe nicht zugetraut. Dann gab es noch Leute, die es gemacht hätten aber teilweise mit utopische Geschichten dahergekommen sind, die in der Praxis nicht durchführbar sind. Und dann noch Trainer von außerhalb, die Spieler mitgenommen hätten. Als regionaler Verein bist du da etwas gebunden, wenn die Spieler nur mehr von außen kommen, dann hast du plötzlich auch keine Zuseher mehr“, so Miglitsch über die ernüchternde Suche der vergangenen Monate, wenn nicht sogar Jahre.

Letzter Sargnagel

Das Fass zum Überlaufen brachte für Miglitsch eine andere vermeintliche Kleinigkeit aus den Durchführungsbestimmungen von Spieltagen: „Da braucht es sieben nach außen gekennzeichnete Ordner, die nicht vom jeweiligen Verein selbst sind und an jedem Spieltag anwesend“, die Bestimmung gab es laut Miglitsch schon lange aber, jetzt soll es plötzlich vom Schiedsrichterverband mehr durchgesetzt werden.

Ein weiterer Punkt ist die Unterstützung, von der sich Miglitsch mehr gewünscht hätte: Trainer sind abgesprungen, weil teilweise zu wenige Spieler anwesend waren, irgendwo verständlich. Von der Gemeinde gebe es auch trotz den Preissteigerungen dieselben Förderungen wie vor Urzeiten und es scheine in der Bevölkerung der Wunsch sich in Vereinen zu engagieren in den letzten Jahren auch nicht gerade gestiegen zu sein.

Hoffnungsblick Jugend

Nur die Kampfmannschaft des SV Sooß wird den Spielbetrieb einstellen — die Jugendmannschaften soll es wie gehabt geben. Und mit eben diesen Jungen soll dann in den nächsten Jahren auch wieder angegriffen werden: „Das wäre das Ziel: Die '15er' so breit wie möglich aufzustellen und dann vielleicht mit ein paar gestanden Spielern wieder anzugreifen. Noch sind die Burschen nicht so weit, wir wollen sie ja auch nicht verheizen“, hat Miglitsch doch noch einen Plan in der Hinterhand.

Das bis dorthin dennoch auch noch Herausforderungen warten, dessen ist sich Miglitsch bewusst: „Natürlich kommen die Jungs jetzt auch in das Alter, wo es vielleicht interessantere Dinge gibt als das Fußballspielen.“ Aus diesem Grund sucht Peter Miglitsch auch noch Jugendspieler, vor allem aus den Jahrgängen 2008, 2008 und 2009 um sich breiter für das neue Projekt aufzustellen.

Und eine andere, wenn auch unwahrscheinliche, Möglichkeit gibt es ja auch noch: „Im Herbst gibt es eine Generalversammlung, vielleicht steht da ja noch jemand auf und übernimmt“, so Miglitschs Hoffnung.