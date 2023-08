Charity-Erfolg bei Sportfest in Rust

Beim Sportfest am Ruster Sportplatz stand am Samstag der gute Zweck im Vordergrund. Das Charity-Event war von Erfolg gekrönt: 14.300 Euro an Spenden kamen zusammen.

Das Geld geht an eine Michelhausner Familie, die Ende letzten Jahres einen schweren Schicksalsschlag erlitten hatte. Deren junger Familienvater war bei dem Unfall mit ÖFB-Teamspielerin Nina Burger ums Leben gekommen. Er hinterließ eine Frau mit zwei Kindern.

14.300€ an Spenden wurden erlöst. Foto: BMI, Karl Schober

Das Hauptevent stellte ein Benefizspiel zwischen den Ruster Legenden und den All Star Legenden dar. Für Letztere kickten u.a. Andi Ivanschitz, Ivica Vastić, Andi Ogris, aber auch ORF Innenpolitik-Chef Hans Bürger.

Anwesend war neben Bgm. Bernhard Heinl und Günter Marek (Leiter Polizeisport im BMI) auch Innenminister Gerhard Karner. „Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Bürgermeister, dem Verein und den Spielern des All Star Teams, die dieses Benefiz möglich gemacht haben. Es erfüllt mich auch mit Freude, dass der Polizeisport dazu einen wichtigen Beitrag leisten konnte“, so der Minister.