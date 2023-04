Der Chef weckt die Hoffnung

Werbung

Der „Chef“ musste es richten. Bei der vorwöchigen Pleite in Rußbach (1:4) hatte Spielertrainer Mario Weissinger wegen einer Sperre gefehlt. Danach wollte er das Wörtchen „Titelkampf“ gar nicht mehr hören. Doch jetzt hat er seinen Getzersdorfer Schützlingen höchstpersönlich wieder Mut eingehaucht. Denn bereits nach drei Minuten schoss er sein Team gegen Arnsdorf in Führung. Und das war der Startschuss zu einem wahren Offensiv-Feuerwerk, dem vor allem Stefan Steiner seinen Stempel aufdrückte – er traf beim 7:1-Erfolg gleich drei Mal.

Zwar übt man sich in Getzersdorfern weiter in Understatement – aber der Auftritt macht doch Hoffnung. Vor allem, weil in dieser Liga im Spitzenfeld wirklich jeder gegen jeden gewinnen kann. Und zwischen dem Tabellenführer Hadersdorf und dem Siebenten aus Tulbing gerade einmal neun Zähler liegen …