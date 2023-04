Die Statistik unter der Lupe

Werbung

Der letzte Spieltag war verregnet - so verregnet, dass er gleich ins Wasser fiel. Gleichzeitig können die Druckerpressen im Pressehaus natürlich nicht stillstehen. Wir haben uns das zum Anlass genommen, in der Datenbank des Fußballverbands zu wühlen und das Scheinwerferlicht auf ein paar mehr (und vielleicht auch weniger) interessante Zahlen zu werfen. Zum Beispiel auf:

Neunundzwanzig. So viele Elfmetertore schossen die Kicker der 2. Klasse Wachau/Donau schon. Auf bestem Weg zur Krönung zum Elferkönig der Saison ist Neuaigens Fadim Bedzeti mit sechs Treffern. Dicht auf dem Fersen ist ihm Philipp Beutl (5 Elfer). Haris Garagic (ehemals Zwentendorf) mit seinen vier Strafstoßtreffern ist hingegen schon ausgeschieden. Übrigens: Den Tullner Clubs gelangen ganze 25 Treffer - die Konkurrenz aus den anderen Bezirken nur vier. In Runde 14 fanden die meisten Bälle vom Punkt in den Kasten - nämlich sieben. Bedzeti verwandelte einen davon.

Acht. So viele Tore hat Tulbings erfolgreichster Torschütze, Daniel Köpf, geschossen. Damit liegt er auf Platz 23 in der Torschützenliste. Mit Kevin Mayer (sieben Tore) folgt in der SKT-internen Statistik ein nomineller Verteidiger - das spricht Bände über die aktuelle Torlaune der Offensive.

Die SKT-Knipser knipsen nicht oft genug. Das ist auch Sportlichem Leiter Onur Yagan aufgefallen und es ärgert ihn. So sehr, dass er sich letzte Woche sogar einen Ex-Stürmer zurückwünschte. Und zwar - richtig: Fadim Bedzeit. „Würde er bei uns nur die Tore machen, die er bei Neuaigen aus dem Spiel macht, wären wir auf Platz eins“. Ob die Rechnung aufgeht?

Null Komma Achtundzwanzig. So viele Ausschlüsse gab es diese Saison durchschnittlich pro Spiel. Dazu ein bisschen Kontext: Das Thema Gewalt im Amateurfußball kochte im Oktober letzten Jahres hoch, nachdem bei einem Match in der 2. Klasse Triesingtal eine Massenschlägerei ausgebrochen war. Sogar die Krone berichtete - die NÖN sowieso.

Auch letzte Woche sorgte eine Prügelei zwischen Spielern auf einem oberösterreichischen Fußballplatz wieder für aufsehen. Wird der Amateurfußball also brutaler? Wenn ja, müsste sich das eigentlich in der Anzahl der gezückten Kartons widerspiegeln. Tatsächlich ist es so, dass in dieser Saison überdurchschnittlich viele Spieler eine rote Karte sahen. In den letzten fünf Saisons (2. Klasse Donau und 2. Klasse Wachau) vergaben die Schiedsrichter derer durchschnittlich 0,08. In diesem Durchgang sind es bisher 0,11.

Die kartenlastigste Saison war 2019/20, mit im Schnitt 5,09 vergebenen gelben, 0,28 gelb-roten und 0,13 roten Karten. Damals wurde die Meisterschaft allerdings corona-bedingt abgebrochen. Brav waren hingegen die Wachauer in der Saison 2020/21 (2,50 Gelbe - 0,09 Gelb-rote - 0,03 Rote; Durchschnitt).

Hundert. Liter pro Quadratmeter soll es im Tullnerfeld am Freitag und Samstag geregnet haben. Alle Spiele der 2. Klasse Donau/Wachau wurden abgesagt. Alle bis auf zwei - unter anderem spielte Sitzenberg gegen Stetteldorf.