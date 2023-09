Drei Lehren aus dem „Triple-Derby-Matchday“

Die 2. Klasse Wachau/Donau wird inzwischen von den Tullner Bezirksmannschaften dominiert. Das hat den Vorteil, dass es quasi jede Woche Derbys zu sehen gibt. Dieser Spieltag war besonders fulminant: Gleich sechs Bezirksmannschaften trafen aufeinander.

Alle sechs starteten aus unterschiedlichen Ausgangslagen: Sitzenberg aus der Poleposition von Tabellenplatz eins und Tulbing mit einem gelungenem Saisonauftakt im Rücken. Wördern und Fels befanden sich noch in einer Findungsphase, Rust und Zwentendorf im Krisenmodus.

Am Ende setzte sich der SKT gegen den SCSR durch (1:0), Zwentendorf und Wördern spielten unentschieden (1:1) und Rust besiegte Fels (4:3). Die Ergebnisse bringen neuen Schwung in noch junge Meisterschaft, manch ein Team steht jetzt vor einer neuen Ausgangslage. Welche Lehren können die Vereine aus dem „Triple-Derby-Matchday“ ziehen?

1. Tabellenführer ohne Titelambitionen

Nach Abpfiff – Tulbing hatte soeben das Derby gegen Sitzenberg gewonnen – wurde es emotional. „Ich war den Tränen nahe“, erzählt Onur Yagan. „Irrsinnig stolz“, sei er auf seine „Jungs“, so der Sektionsleiter weiter: Der SKT ist jetzt Tabellenführer!

Und das obwohl – oder eben weil – er vor dieser Saison keinen Titelanspruch erhoben hat. Der Druck sei jedenfalls weg, so Yagan, der erste Platz eine „Trainerleistung“ und Ergebnis einer geschlossenen Teamleistung.

Die Nadelstichtaktik der Tulbinger ging am Samstag hervorragend auf. Der SCSR verlor trotz spielerischem und chancentechnischem Übergewicht. Coach Wodiczka wollte nicht zu viele Worte über die Partie verlieren: „Heute war das Glück nicht auf unserer Seite.“

2. „Kampf & Krampf“ als Krisenausweg

Matos' Freistoßtreffer von der Strafraumgrenze reichte für den ersten Punkt der Saison. Hat sich Zwentendorf gegen Wördern – zumindest so ein bisschen – aus der Krise geschossen? Trainer Thomas Skaloud meint, das Remis sei lediglich „ein Schritt in die richtige Richtung“ gewesen: „Mehr aber nicht.“ Wörderns Sektionsleiter Robert Fink analysierte hingegen: „Dass Zwentendorf nach drei Runden null Punkte hatte, hat am Ende nur getäuscht. Das Spiel war ein 'Kampf und Krampf'.“

Vielleicht sind solche „Kampfpartien“ ja genau das, was der SVZ braucht, um vom letzten Platz wegzukommen. Ein „Schritt in die Richtung“ war das Remis allemal – auch wenn die Partie aus ästethischer Sicht zu wünschen übrigließ.

3. Bessere Bilanz durchs Bauchgefühl

„Zu kompliziert“ spiele man, hatte sich Rusts Coach Stefan Holzmeier beschwert, nachdem die Punkteausbeute zuletzt mager ausgefallen war. Im Derby gegen Fels spielte der SVR schon wesentlich weniger verkopft.

Ein in Viktorianer ließ sich gleich ganz vom Bauchgefühl leiten: Anton Paukovic gewann die Debatte mit David König, wer denn nun den vielleicht spielentscheidenden Freistoß ausführen dürfe, mit dem Argument, er habe „da so ein Gefühl“.

Und Paukovic sollte recht behalten. Er versenkte das Leder im langen Eck – der Siegtreffer! Holzmeier ist erleichtert: „Das war überfällig!“ USC-Trainer Lucas Fiegl hadert mit der Felser Anfälligkeit bei gegnerischen Standards: „Das müssen wir abstellen, sonst wird das nichts!“

Fazit und Vorschau

Und wie geht es jetzt weiter? Sitzenberg wird die Niederlage wohl schnell hinter sich lassen wollen - nächste Woche wartet mit Fels ein schwerer Gegner. Tulbing wird auch ohne (offiziellen) Titelwunsch alles daran setzen, im Spiel gegen Rußbach die Tabellenführung zu verteidigen.

Für Zwentendorf eröffnet sich ein Weg aus der Krise, der gegen Würnitz nicht allzu steil werden dürfte. Rust hat es da gegen Wördern schon schwerer. Und Neuaigen muss sich auf die Tugenden ihres ersten Siegs von vor zwei Wochen zurückbesinnen - drei Punkte gegen Krems sind machbar!