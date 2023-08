Fels trotzt den Umständen

Eine Woche nach dem Rettungseinsatz im Spiel gegen Hadersdorf hat Fels in Furth Remis gespielt. Der USC holte viele Chancen heraus und traf zweimal: Einmal durch Macko in den Nachwehen eines Corners und einmal durch Lackner. Am Ende schaute nur ein Punkt heraus, weil „wir Tore bekommen haben, wie eine Jugendmannschaft“, so Coach Lucas Fiegl. Etwa in Minute acht, als ein Further Ausstoß bei Petrovsky landete, der alleinstehend vor dem Tor mühelos einnetzen konnte.

„Ich bin nicht enttäuscht, die Geschehnisse der letzten Woche waren ja noch in den Köpfen drin“, so Fiegl. Der Spieler, der letzte Woche reanimiert werden musste, befinde sich weiter auf dem Weg der Besserung. Eine Diagnose steht weiter aus, aber der Spieler dürfte bald aus dem Spital entlassen werden. Der Betroffene habe auch angekündigt, dass er beim nächsten Heimspiel auf den Platz zurückkehren könnte. „Könnte“ mit viel Wenn und Aber - Fiegl: „Das ist alles noch recht spekulativ“.