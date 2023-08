Für zwei Vereine ging der Saisonstart in die Hose

In der Ruster Kabine ist es am Freitag laut geworden. Ob Trainer Holzmeier in der Halbzeitpause eine Wut- oder Brandrede gehalten hat, ist nicht überliefert. Jedenfalls soll ein Wäschekorb die Wucht seiner Emotionen zu spüren bekommen haben. „Das will ich nicht abstreiten“, schmunzelte der Coach zu diesen „Vorwürfen“.

Weniger lustig war für ihn sicher das Ergebnis des Derbys gegen den SKT. Die Viktoria verlor 3:1, trotz hoher Ballbesitzanteile. Spielwitz und Kreativität fehlten, Tulbing entschied die Partie bereits in Hälfte eins. „Das war sicher die beste Halbzeit, die wir in den letzten drei Jahren gespielt haben“, jubiliert Tulbings Sektionsleiter Yagan. Holzmeier muss sich hingegen über das „amateurhafte Verhalten“ seiner Verteidigung ärgern.

Rust verbucht jetzt einen Punkt aus drei Spielen: Ein Fehlstart, wie er im Buche steht.



Kompliziertes Zwentendorf

Ähnlich trist die Lage in Zwentendorf. Der SVZ ist letzter! Letzte Woche identifizierte Trainer Skaloud bereits Gründe für die Krise: „Unvermögen“, spiele eine Rolle, man spiele „zu kompliziert“. „Jetzt müssen die Jungs zeigen, dass sie eine Mannschaft sind“, forderte der Coach in Hinblick auf die Fels-Partie.

In der versagte der SVZ jedoch abermals, zeigte Auflösungserscheinungen und verlor verdient mit 5:1. USC-Trainer Fiegl durfte sich über eine „Topleistung“ seines Teams freuen.