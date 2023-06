Getzersdorf hat eine Hand an der Meisterschale

Über 1.000 Zuschauer waren zum Showdown im Kampf um den Meistertitel zwischen Sitzenberg und Getzersdorf gekommen. Und sie hatten es nicht zu bereuen. Denn die beiden Teams lieferten sich vom Start weg einen Kampf mit offenem Visier. Bereits nach zwei Minuten durften die Gäste jubeln – Stefan Steiner nutzte einen Patzer von Sitzenberg-Keeper Christian Kerschner und staubte zur frühen Führung ab. Als Marcel Haslinger dann auf 2:0 stellte (23.), schien alles früh gelaufen. Doch die Hausherren kämpften sich zurück und kamen schnell zum Ausgleich. Und dann stand wieder Kerschner im Mittelpunkt: Er verschätzte sich bei einer Flanke von Marian Stancik, die hinter ihm ins Tor fiel. Neuerlich Führung für Getzersdorfer! Und die gaben sie bis zum Schluss nicht mehr ab. Um Gegenteil – Haslinger machte in Minute 76 endgültig alles klar.

Das Tabu bleibt tabu

Natürlich war der Jubel nach dem Schlusspfiff riesengroß. Doch Spielertrainer Mario Weissinger steigt sofort wieder auf die Euphorie-Bremse: „Ich will und werde das T-Wort weiter nicht in den Mund nehmen. Wir haben die Pflicht erfüllt, aber es fehlt noch ein ganz wichtiger Schritt – jetzt muss noch ein Sieg gegen Stein her!“

Alle Szenarien durchgespielt

Und selbst dann ist man noch nicht durch. Denn auch Hadersdorf hat weiter Chancen. Zwar muss der Titelkonkurrent noch den Nachtrag gegen Fels – die Partie wurde am Wochenende beim Stand von 1:0 für den Außenseiter in der Pause abgebrochen – gewinnen. Und dann gegen Neuaigen einen Kantersieg feiern. „Aber möglich ist im Fußball eben alles“, bleibt Weissinger vorsichtig. Auch, dass man in der Schlussrunde noch neun Treffer in der Tordifferenz aufholt!

Weissinger will zupacken

Daran will man aber in Getzersdorf gar nicht denken. „Wir haben eine Hand am Meisterteller – jetzt wollen wir unbedingt zupacken“, so Goalgetter Marcel Haslinger, der auch noch die Torjäger-Kanone im Visier hat. Derzeit führt er mit 29 Treffern gemeinsam mit Jan Sipka (Fels) und Armin Schneider (Hadersdorf).