Getzersdorf hat's wieder selbst in der Hand

Sitzenberg ließ gegen Tulbing Punkte liegen, Tabellenführer Hadersdorf in Rust. Die Chance für den SC Getzersdorf sich endgültig im Titelkampf zurückzumelden war groß. Zumal der Gegner Nachzügler Neuaigen hieß. Und die Elf von Mario Weissinger schien nicht nur die Pflichtaufgabe zu erledigen, sondern auch etwas für das Torverhältnis zu machen – nach 20 Minuten hieß es durch einen Doppelpack von Stefan Steiner schon 2:0.

Was dann passierte ärgert den Coach: „Wir haben den Gegner mit zwei Geschenken zum Leben erweckt!“ Noch vor der Pause gelang den Hausherren nämlich der Ausgleich. Nach dem Wechsel zitteret man sich zu einem knappen 3:2-Erfolg, verlor mit Agron Veselji aber auch einen Spieler mit Rot.

„Letztendlich zählt aber nur der Sieg“, atmete Weissinger nach dem Schlusspfiff tief durch. Mit Recht! Denn jetzt haben die Getzersdorfer den Titel plötzlich wirklich wieder selbst in der Hand. Drei Siege gegen den SC Krems, Konkurrent Sitzenberg und Russbach könnten nämlich am Ende reichen. Dann, wenn man auch in Sachen Tordifferenz gegen Tabellenführer Hadersdorf nachlegt …