Getzersdorf: Titelkampf ist abgesagt

„Chancenlos“ – so der Kurzkommentar von Spielertrainer Mario Weissinger nach der Getzersdorfer Pleite in Rußbach. Trotzdem fehlen nur fünf Zähler auf Tabellenführer Hadersdorf. Aber das ist gar kein Thema mehr für den SCG-Coach: „Der Titel ist so weit weg, dafür fehlt einfach zu viel.“ Sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive. Die Getzersdorfer bekommen zu viele Gegentore. Und vorne lässt man zu viele Chancen aus. Die bittere Erkenntnis: „Wir müssen so ehrlich sein, dass es einfach nicht reicht, um ganz vorne wirklich ein Wörtchen mitzureden“, sagt Weissinger, der nach seiner Sperre gegen Arnsdorf wieder mit von der Partie sein wird.

Mit dem ersten Sieg im Frühjahr will man zurück in die Erfolgsspur, vorne dranbleiben. „Um wenigstens das Zünglein an der Waage zu sein“, schmunzelt Weissinger.