Getzersdorfer Dämpfer nach „Rotlauf“

Ein sehr kleiner, holpriger Platz, dazu ein Gegner, der zu Hause in den letzten Jahren kaum Spiele verloren hat – Getzersdorfs Spielertrainer Mario Weissinger bezeichnete die Auftaktpartie in Tulbing schon vor dem Saisonstart als „sehr schwierig“. Und genauso entwickelte sich das Spiel dann auch. Die Hausherren agierten, die Gäste reagierten. Aber das sehr gut.

Drei Stammspieler fehlen gegen Rußbach

Den frühen Rückstand glich Marcel Haslinger per Freistoß aus. Und auch nach dem Wechsel hielt man gut dagegen. Obwohl man wieder einem Treffer nachlief und mit Marian Stanic und Mario Weissinger gleich zwei Spieler mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche mussten. „Aber die Mannschaft hat gefightet und sich am Ende belohnt“, so Weissinger, der nach dem Ausgleich von Florian Brandl in der 87. Minute sehr zufrieden war. Jetzt hofft er auf einen Dreier gegen Rußbach. Wohlwissend, dass er auf drei Stammspieler verzichten muss. Denn neben den beiden Gesperrten fehlt auch Stefan Steiner.