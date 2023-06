Getzersdorfer freuen sich auf erstklassige Derbys

Als Schiedsrichter Georg Harrer die Partie gegen Stein abpfiff, kannte der Jubel in Getzersdorf natürlich keine Grenzen: „Wir haben den Meisterteller geholt!“ Vor allem Spielertrainer Mario Weissinger wollte gar nicht mehr aufhören diese Worte über den Platz zu schreien. Kein Wunder – hatte er sie doch in den letzten Wochen so überhaupt nicht in den Mund genommen. Ganz im Gegenteil. Nach nur einem Zähler aus den ersten beiden Frühjahrsspielen hatte er den Titelkampf für abgesagt erklärt. „Aber wir sind so eine geile Truppe! Die Burschen haben es mich eines Besseren belehrt“, so Weissinger, „wir sind danach noch näher zusammen gerückt und haben das Unmögliche möglich gemacht!“ Indem die Getzersdorfer danach nur mehr gegen Titelkonkurrent Hadersdorf Punkte liegen ließen, die restlichen neun Spiele allesamt gewinnen konnten.

Das Glück ist den Tüchtigen hold

Wobei der neue Meister just im entscheidenden Spiel am Samstag gegen den FCU Stein die Schusstiefel wohl in der Kabine vergessen haben dürfte. „Das stimmt leider“, schmunzelt der Meistercoach, „wir haben uns das Leben ein wenig schwer gemacht. Aber letztendlich hatten wir das Glück des Tüchtigen.“ Weil nämlich ein Eigentor der Gäste kurz nach der Pause die Partie entschied. Danach kämpfte man den Sieg über die Ziellinie. Wohlwissend, dass ein Remis nicht gereicht hätte. Denn die Konkurrenten Hadersdorf und Sitzenberg feierten zur gleichen Zeit Kantersiege. Mit nur einem Zähler wären die Getzersdorfer punktegleich mit dem Duo an der Spitze gestanden. Und im direkten Vergleich des Trios hätte Hadersdorf die Nase vorne gehabt…Hätte, wäre, würde … alles Makulatur! Die Getzersdorfer haben ihr sportliches Meisterstück perfekt gemacht und den notwendigen Dreier eingefahren. Und dürfen sich jetzt auf Derbies gegen Gebietsliga-Absteiger Traismauer, Hollenburg und Mautern freuen. In der 1. Klasse!

Jubel, Trubel, Heiserkeit: Florian Brandl und seine Kollegen schrien ihre Freude so richtig aus sich heraus. Foto: Claus Stumpfer