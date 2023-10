Hofstetter verlässt Hadersdorf

Nach der Partie gegen Rust, die die Hadersdorfer mit 1:2 verloren haben, verkündete Gerhard Hofstetter seinen Rücktritt. Nach zehn Runden haben die Kamptaler nun schon doppelt so viele Niederlagen (4) wie in der gesamten Vorsaison. „Ich übernehme als Trainer die Verantwortung, ziehe aber gleichzeitig die Konsequenzen und lege mein Amt zurück“, erzählt Hofstetter nach der Rust-Partie. Über den Verein findet er nur positive Worte und weiß, dass sich beide Parteien im Guten trennen.

Hofstetter rechnet ab

Wer den USC Hadersdorf verfolgt, der weiß, dass sein ehemaliger Trainer kein Fan von einem ständigen Blick auf die Tabelle ist. Umso mehr stören ihn die ständigen Vergleiche mit Vereinen wie zum Beispiel Sitzenberg. Seine Mannschaft war für ihn alles andere als ein Titelanwärter. „Bei uns standen heute bis auf Armin Schneider und Patrick Neugebauer nur Hadersdorfer in der Startelf. Das ist die Philosophie des Vereins. Vereine wie Sitzenberg zahlen Unmengen an Summen und holen jede Transferphase neue Spieler und mit solchen Vereinen wollen wir uns nicht vergleichen“, teilt Hofstetter aus.

Wie es das Schicksal so will treffen die Hadersdorfer kommende Runde auf den SC Sitzenberg und könnten ihren Ex-Trainer noch einen letzten Gefallen tun.