Ist Sitzenberg im Herbst noch zu stoppen?

Sechs Siege und nur eine Niederlage: Die Wodiczka-Elf hat auf dem Weg zum Titel ihre ersten Hausaufgaben gemacht. Was umso beeindruckender ist, da der SCSR bisher vor allem auf dem Papier schwierige Gegner auf dem Programm hatte. Doch Sitzenberg konnte sich gegen (dieses Jahr schwache) Zwentendorfer, Rust und zuletzt Wördern behaupten. Nur die Partie gegen Tulbing ging - wenn auch knapp - verloren.

Der Verein steht jetzt ziemlich alleine an der Tabellenspitze. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz zwei jetzt, wo Tulbing das Derby gegen Wördern verloren hat. Der erste Meilenstein auf dem Weg zum Aufstieg - der inofizielle Herbstmeistertitel - scheint in greifbarer Nähe.

Ist Sitzenberg noch zu stoppen?

Zumindest das Restprogramm des SCSR lässt das nicht vermuten. Die Wodiczka-Elf trifft in den nächsten Spielen auf Stetteldorf, Stetten, Krems und Neuaigen. Also Vereine, die entweder traditionell in der unteren Tabellenhälfte unterwegs sind, oder - im Fall von Stetten - einfach eine miserable Saison spielen.

Erst in den letzten zwei Partien der Hinrunde könnte es wieder spannend werden. Da muss Sitzenberg gegen Hadersdorf und Furth ran. Vor allem mit dem USCH verbindet der SCSR eine Rivalität: Letzte Saison matchten sich die zwei Vereine um den Titel, ehe Getzersdorf im letzten Moment an den beiden vorbeizog.

Dass die Partien ähnlich ausgeglichen ablaufen, wie in der vergangenen Spielzeit, scheint aber unwahrscheinlich. Denn Wodiczka hat sein Team im Sommer ordentlich aufgemotzt. Gegen die hohe Dichte an Spitzenpersonal - Zottl, Marchetti, Lamzari, etc. - tun sich sogar vermeintlich gleich starke Gegner schwer. Das hat die Partie gegen Wördern gezeigt: Sitzenberg hat den ehemals erstklassigen und derzeit zweitplatzierten Verein zwar nicht gerade deklassiert, aber der Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften wurde deutlich sichtbar.

Spannend wird es freilich in der Rückrunde werden. Da muss die Wodiczka-Elf erneut jenes schwierige Startprogramm absolvieren, das bereits zu Beginn der Saison auf die Reidlinger gewartet hat. Damit andere Vereine den SCSR noch entthronen können, werden sie aber wohl am Transfermarkt nachlegen müssen.