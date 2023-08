Nach Reanimation: Felser Spieler aus künstlichem Koma erwacht

Gute Nachrichten aus Fels: Der Spieler, der gestern reanimiert werden musste, schwebt nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Er sei „voll da“ und dürfte keine neurologischen Schäden davongetragen haben, hieß es von Seiten des Vereins.

Am Platz kollabiert

„Es war eine Schocksituation und nicht in Worte zu fassen, was da passiert ist“, so Trainer Lucas Fiegl. Der Spieler war gestern bei der Partie gegen Hadersdorf am Felser Sportplatz kollabiert. „Er war dann kurz wieder ansprechbar, aber da hat man schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Dann waren plötzlich keine Vitalzeichen mehr da“, erzählt Sektionsleiter Helmuth Eichberger.

Einige Anwesende begannen umgehend mit der Reanimation, während die Hadersdorfer Spieler den Betroffenen abschirmten. Den Gästen gelte „großer Dank“, so Eichberger: „Sie haben sich super verhalten und alles richtig gemacht.“

Der Spieler wurde schließlich von einem Rettungshubschrauber ins St. Pöltner Krankenhaus gebracht. Während des Flugs begann sein Herz wieder selbstständig zu schlagen. Im Spital wurde er dann als stabilisierende Maßnahme in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Diagnose steht noch aus

„Wir sind alle leer und schockiert und warten auf die nächste gute Nachricht“, sagte Eichberger am Samstag, noch vor Ort am Sportplatz. Die ließ nicht lange auf sich warten: Noch in der Nacht auf Samstag erwachte der Spieler selbstständig aus dem Tiefschlaf.

„Es geht ihm jetzt den Umständen entsprechend“, erzählt Coach Fiegl: „Er wird aber sicher noch einige Zeit im Krankenhaus verbringen.“ Eine Diagnose steht derzeit noch aus - der Grund für den unvermuteten Kollaps ist also noch unbekannt. Die Ärzte würden mit entsprechenden Untersuchungen noch warten wollen, bis sich die gesundheitliche Zustand ihres Patienten weiter verbessert habe, erklärte Fiegl.