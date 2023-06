Neue Liga hatte viele Highlights zu bieten

Fad wurde es nicht, so viel kann man nach Saisonende sagen. Die Befürchtung, dass die erste Saison in der letzten Sommer ins Leben gerufenen „2. Klasse Wachau/Donau“ unspannend wird, dürfte dank der Dichte an Topteams im Bewerb aber ohnehin kaum einer gehabt haben. Aber auch abseits des Sportlichen hatte diese Saison einige Highlights zu bieten. Wie erging es den Bezirks-Vereinen im Meisterschaftskampf 2022/2023? Ein Rückblick:

Turbulenzen

Auf das turbulenteste Jahr blickt sicherlich Zwentendorf zurück. Der SVZ war als Titel-Mitfavorit in die Saison gestartet. Spätestens mit dem etwas unrühmlichen Abgang von Trainer Oliver Cepera war der Meisterschaftstraum aber ausgeträumt. Die Betrugs-Causa und die finanziellen Schwierigkeiten, in die der Verein daraufhin schlitterte, werden den Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Inzwischen hat der SVZ das Schlimmste überstanden. Interims-Obmann Leo Marschall hat den Verein mit einigen Spieler-Verkäufen gesundgespart, auch sportlich ging es unter Trainer Thomas Skaloud zuletzt wieder aufwärts. „Nächstes Jahr den Titel zu gewinnen, wird aber schwer“, meint Skaloud: „Da spielen wir auf vielen kleinen Plätzen (zB.: Stetteldorf), das liegt uns nicht.“ Im Sommer wird Zwentendorf auch noch die Obmannfrage lösen müssen: Marschall hat ja angekündigt, mit zurückzutreten. Ob bereits ein Nachfolger bereit steht, ist noch nicht bekannt.

So lala

Nicht Fisch, nicht Fleisch war die Saison von Tulbing und Rust. Beide starteten mit der berechtigten Hoffnung, beim Titelkampf ein Wörtchen mitreden zu können. Schon vor der Winterpause wurde dann aber klar, dass die beiden (noch) nicht mit den ganz Großen mithalten können.

Tulbing verabschiedete am letzten Spieltag, im Derby gegen die Viktoria, zudem zwei ihrer besten Spieler: Christoph Baumühlner und Andi Koberger hängen die Fußballschuhe an den Nagel. Eine Woche zuvor gab auch Rusts Philipp Beutl seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wollen die beiden nächste Saison wieder eine Chance auf den Aufstieg haben, werden sie am Transfermarkt nachlegen müssen.

War da mehr drin?

Positiv gibt es über Fels zu berichten, dass die Mannschaft dieses Jahr ihr großes Potenzial aufgezeigt hat. Negativ hingegen, dass die Wagramer ebendieses noch nicht zur Gänze abriefen. Fels spielte relativ lange ganz vorne mit. „Das 'X' gegen Arnsdorf hat uns dann aber aus dem Titelrennen geworfen“, ärgert sich Obmann Werner Fischer.

Etwas schräg war dann der Abgang Rene Macourek. Fischer hatte ihn im Winter als Trainer zum Verein gelotst, noch vor der ersten Partie musste Macourek dann schon wieder gehen. Was Fischer als „turbulentes Frühjahr“ bezeichnete, werden ihm die Fans aber verzeihen. Denn Fels spielte eine ziemlich gute Saison, vor allem das Sturmduo Lackner-Sipka brillierte. „Nächstes Jahr wollen wir wieder die Top Fünf attackieren“, zeigte sich Obmann Fischer zu Saisonende angriffslustig.

Mehr drin war sicher auch bei Neuaigen. „Dass wir dieses Saison so schlecht spielen, hätte ich auch nicht gedacht“, meint Trainer Marc Pieler. Am Ende konnte man die rote Laterne nicht mehr abgeben, was aber auch daran lag, dass Paudorf den Spielbetrieb eingestellt hatte. Immerhin: Zumindest Fadim Bedzeti konnte mit seinem Elfer-Lauf für einige versönliche Momente sorgen.

Knapp daneben...

Die Enttäuschung zu Saisonenede war bei den Sitzenbergern sicherlich am größten. Der SCSR hat den Aufstieg haarscharf verpasst. Wie das passieren konnte? Dieser Frage widmen wir uns nächster Woche.