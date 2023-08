Rusts Kampf mit der letzten Minute

„Mit so einer Mannschaft hätte ich vor zehn Jahren problemlos die Meisterschaft gewonnen“, meinte Sitzenbergs Coach Armin Wodiczka nach dem Derby. Wären da nicht so Mannschaften wie Rust, der Gegner vom Freitag: „ Sie haben uns wirklich alles abverlangt.“

Eigentlich sollten diese lobenden Worte von einem Urgestein des niederösterreichischen Fußballs die Viktoria ja adeln. Nur: So richtig freuen dürfte sich die Holzmeier-Elf über dieses Trostpflaster nicht. Rust ging diese Woche nämlich wieder nicht als Sieger vom Platz. Und wieder scheiterte man in allerletzter Minute.

Schon in der Auftakt-Partie gegen Rußbach hatte die Viktoria den Sieg in letzter Minute aus der Hand gegeben. Damals schob Rußbachs Gratzl in der 95. Minute zum 1:1 ein, nachdem Rust das Spiel zuvor – 1:0 in Führung und in Überzahl – fest im Griff gehabt hatte.

Die Pechsträhne hielt auch im Derby gegen Sitzenberg an. Diesmal war es Schweigl, der Rust in der 94. ins Tal der Tränen beförderte. Die Umstände des späten 1:2 der Wodiczka-Elf sorgten zudem für reichlich Unmut. Der Schiri ließ den von Lukas Steinwendtner herausgeholten Freistoß nämlich wiederholen, ohne seine Entscheidung genauer zu erläutern. Schweigl nutzte das Chaos im Strafraum der Viktoria schließlich, um das Leder von der zweiten Stange aus in den Kasten zu köpfen.

„Der Saisonstart ist alles andere als gut verlaufen“, gibt Viktoria-Coach Stefan Holzmeier zu, meint aber auch: „Die Leistung gegen Sitzenberg war schwer in Ordnung.“ Nächste Woche spielt der SVR auswärts gegen Tulbing. Vielleicht kann man dort ja die verflixte letzte Minute bezwingen ...