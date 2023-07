Sitzenbergs Truppe wird noch bunter

Was haben zwei Landesligisten, ein Weltreisender, ein Kärntner und ein Slowake gemeinsam? Sie alle spielen ab nächster Saison beim SC Sitzenberg/Reidling! Trainer Armin Wodiczka hat die Verpflichtung von fünf Spielern bekannt gegeben, die seine Truppe wohl nicht nur besser, sondern auch bunter machen werden.

Mit der Transferoffensive reagiert der Coach den verlorenen Titelkampf. Aber auch auf schmerzhafte Abgänge: Top-Stürmer Martin Wedlich, Mittelfeld-Mann Milan Urban und Goalie Christian Kerschner haben den SCSR ja verlassen.

Das frische Blut soll diesem Aderlass jetzt entgegenwirken. Können die Neuzugänge die Sitzenberger Titelträume wiederbeleben? Die Antwort auf diese Frage liegt vielleicht in den spannenden (Fußball)-Lebensläufen der Neuzugänge:

Die Landesligisten

Etwa in dem von Andreas Zottl. Eine Karriere, wie die des 28-Jährigen, findet man im modernen Fußball nur noch selten vor. Denn 15 Jahre lang gab es für den Flügelstürmer nur einen Verein: Den SV Langenrohr.

Inzwischen will Zottl aus privaten Gründen kürzer treten und wechselt deshalb in die 2. Klasse. In Sitzenberg wird er kaum jemanden von seiner Qualität überzeugen müssen: 123 Tore und über 30.000 Einsatzminuten in der Landesliga sprechen für sich.

Selbiges gilt wohl für Kapitänsbinden. Eine solche trug Lukas Beutl, als er die Langenrohrer Reserve letzte Saison zum Vizemeistertitel führte. Der Außenverteidiger - Beutl soll wohl Bäck ersetzen - heuert zusammen mit dem mit ihm befreundeten Zottl in Sitzenberg an.

Der „Soccer-Player“

„Wir freuen uns natürlich, das sind zwei Wahnsinns-Transfers für die 2. Klasse“, kommentierte Wodiczka seine Coups. „Ganz besonders“ glücklich macht den Coach aber der Zugang von Fabian Keiblinger.

Was wohl unter anderem an der Erfahrung liegt, die der Goalie mitbringt. Spannend: Keiblinger war Austro-Legionär in den USA! Dort spielte er in Kansas (Alabama) knapp drei Jahre lange für das hiesige College-Team.

Zuvor hatte sich der Goalie seine Sporen im Nachwuchs des SKN St. Pölten verdient. Etwas provinzieller ranken sich Keiblingers Wurzeln in die Vergangenheit: Angefangen hat er nämlich in Sitzenberg. Nicht unwichtig für Wodiczka, der sich über einen „jungen, gut ausgebildeten Tormann aus dem eigenen Ort“ freut.

Der halbe und der ganze Legionär

Während Keiblingers Legionärs-Dasein Vergangenheit ist, beginnt jenes von Adam Beno erst. Der Slowake spielt ab nächster Saison für den SCSR. Die Verpflichtung des Mittelfeldmanns hatte laut Wodiczka auch geografische Gründe: Beno ist mit Lubos Halabrin und Filipek Zdenko befreundet und bildet mit ihnen eine Fahrgemeinschaft.

Raphael Lamzari komplettiert schließlich die Riege der Reidlinger Neuzugänge. Auch der Kärntner ist weit gereist, spielte in Wien und zuletzt bei Leopoldsdorf im Marchfeld. Sein Heimatterritorium am Platz ist die Außenbahn.

Das waren sie also, die Sitzenberger Zugänge. „Wir haben uns verjüngt und sind jetzt auch langfristig gut aufgestellt“, zeigte sich Wodiczka mit seinem Werk zufrieden. Durchaus zurecht: Zumindest auf dem Papier hat Sitzenberg mit diesem Kader wieder gute Chancen auf den Titel.