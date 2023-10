Wilde Zeiten am Wagram

Zuerst ein Topflop in Würnitz, jetzt ein Kantersieg im Stetteldorf-Derby: In Fels reihen sich aktuell die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs in atemberaubender Geschwindigkeit aneinander.

Der USC befindet sich schon länger auf so einer emotionalen Achterbahnfahrt. Den Verantwortlichen wurde das letzte Woche zu bunt: Die Niederlage gegen Würnitz kommentierten sie gleich gar nicht mehr.

Coach Lucas Fiegl erklärte das Schweigen am Samstag: „Dass wir grottenschlecht gespielt haben, kann sich jeder vorstellen. Da brauche ich die Mannschaft nicht zusätzlich öffentlich schlecht machen.“ Der Haussegen hänge beim USC nicht schief, versicherte der Trainer. Aber: „Es hat natürlich eine Standpauke gegeben.“

Viele Verletzte

Während am Wagram aktuell der Wein gelesen wird, las Fiegl seinen Spielern also die Messe. Das hat Wirkung gezeigt: Fels setzte sich im Stetteldorf-Derby mit 7:2 durch. Fehlerfrei fuhr der USC den Sieg aber nicht ein. Die Verteidigung leistete sich vor allem kurz vor und nach der Pause bedenkliche Patzer.

„Dass wir in der Defensive Probleme haben, wissen wir“, meint Fiegl dazu. Und darin liegt schließlich die Erklärung für das ständige Auf und Ab des USC: Das Felser Bollwerk muss aktuell auf zahlreiche wichtige Bausteine verzichten. Neben Einser-Goalie Sedlmaier zählt etwa Kapitän Schauhuber zu den Langfrist-Ausfällen. Chefverteidiger Macko und Goalgetter Lackner fehlten dann kurzfristig gegen Würnitz.

Auch die Felser Neuzugänge Schwarzinger, Wick und Schwarzmann werden verletzungsbedingt erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin ist in Fels mit einer schwindelerregenden Leistungskurve zu rechnen.