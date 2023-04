Strittiger Elfmeter bringt Entscheidung

Werbung

ARNSDORF - RUSSBACH 1:2. Derzeit rennt es für Armin Bahtovic und seine Arnsdorfer einfach nicht. Auch im vierten Spiel der Rückrunde können die Wachauer nicht gewinnen. Gegen Rußbach setzt es eine knappe 2:1 Niederlage, die dem Spielverlauf nach jedoch vermeidbar gewesen wäre. Erst in der zweiten Halbzeit fiel der erste Treffer der Partie. Zdenek Cerny fand mit seiner Flanke Ümit Gürsoy der in der Mitte zur 1:0 Führung einköpfte. Nur sechs Minuten später fiel der Ausgleich. Nach einem Abpraller drückte Sefa Aydemir den Ball in Minute 66. über die Linie.

Strafstoß entscheidet die Partie

In Minute 76 zeigte Schiedsrichter Nafaa Nagbou auf den Punkt. Eine Entscheidung, die sowohl Arnsdorf Trainer Armin Bahtovic, belächelten. Nicolas Gratzl wars egal und verwandelte zur 2:1 Führung. Die Arnsdorfer sind derzeit nicht vom Glück verfolgt. Hinzu kam auch noch, dass Gäste Torwart Stefan Rohsmann einen bärenstarken Tag erwischte und bis auf den Gegentreffer in Minute 60, alles was auf seinen Kasten kam parieren konnte.

Stimmen zum Spiel

Armin Bahtovic (Trainer Arnsdorf): „Wir haben aktuell den Dreck am Stecken und es ist natürlich extrem biter wenn du durch so einen Elfmeter verlierst. Aber das ist Fußball.“

16.04.2023 16:30

Statistik:

Arnsdorf - Rußbach 1:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (60.) Gürsoy, 1:1 (66.) Aydemir, 1:2 (76., Elfmeter) Gratzl

Karten: Cerny (74., Gelbe Karte Foul)Dauti (88., Gelbe Karte Unsportl.), Huto (74., Gelbe Karte Kritik), Aydemir (91., Gelbe Karte Unsportl.), Gratzl (88., Gelbe Karte Kritik)

Arnsdorf: Schütz, Heiss, Sperk (82. Kienast), Cerny, Stransky, Schütz, Jerabek, Alija (65. Blauensteiner), Haas, Walter, Gürsoy

Rußbach: Humaj (72. Jerabek), Maurer, Osmann, Rohsmann, Dauti, Aydemir, Huto (79. Kiss), Veseli, Graf, Kerner (HZ. Obritzhauser), Gratzl

49 Zuschauer, Schiedsrichter: Nafaâ Nagbou