Stein fertigt Arnsdorf ab

SC Arnsdorf - FC Stein 1:5 Bereits nach 15 Minuten war klar, dass der SC Arnsdorf an diesem Tag nicht vom Glück verfolgt war. Nach drei Minuten fand ein Freistoß von Severin Tanzer nach einem katastrophalen Tormannfehler den Weg ins Tor. Gute zehn Minuten später stellte Theodor Glaser nach einem Abschluss, der unglücklich abgefälscht wurde auf 2:0. Keine fünf Minuten nach dem Dämpfer konnte es die Bahtovic-Elf zumindest auf dem Papier nochmal spannend machen. Ein Freistoß von Martin Jerabeck fand den Kopf von Florian Schütz, der auf 2:1 stellte. Nach turbulenten ersten 20 Minuten passierte bis zur Pause nichts mehr.

Hermann glänzt mit Doppelpack

Bis zur 57. Minute blieb es dann eng, ehe ein Eigentor die zwei Tore Führung für Stein wiederherstellte. Erneut wurde ein Abschluss unglücklich abgefälscht. Marcel Hermann setzte mit seinem Doppelpack den Schlusspunkt der Partie. Beide Male schalteten die Steiner blitzschnell um. In Minute 67. nutzte die Leutgeb-Elf einen Ballverlust im Mittelfeld Arnsdorfs stark aus und schickte Hermann durch. In der Nachspielzeit sorgte Stein dann nach einem erneuten Pass in die Spitze auf Hermann für den Endstand von 5:1.

Stimmen zum Spiel

Armin Bahtovic (Trainer Arnsdorf): „Wir können froh sein, dass wir nicht mehr Tore bekommen haben. So gut wie es in der Vorwoche war, genau so schlecht war es diese.“

02.04.2023 16:30

Tore: Heim Florian Schütz (19.), Heim Markus Schütz (57., Eigentor), Gast Theodor Glaser (15.), Gast Marcel Hermann (67.), Gast Marcel Hermann (90.), Gast Severin Tanzer (3., Freistoss)

Arnsdorf: Martin Haas, Markus Schütz, Florian Schütz, Georg Kienast, Gentian Alija, Jindrich Stransky, Florian Sperk, Martin Jerabek, Ümit Gürsoy, Zdenek Cerny, Daniel Walter, Daniel Etzbacher, Asmir Residovic, Saravut Thabthongdee, Alexander Westermayer, Florian Wintner

Stein 1. FCU: Maximilian Böckl, Florian Fichtinger, Marc Waldbauer, Paul Sauer, Emir Omerspahic, Marcel Hermann, Jakob Pirker, Lukas Höllriegl, Severin Tanzer, Marco Heindl, Theodor Glaser, Alexander Schaffer, Lukas Haubner, Pascal Tröstl, David Brenner, Michael Jarmer, Michael Jarmer (72. statt Marc Waldbauer), Lukas Haubner (74. statt Paul Sauer), Pascal Tröstl (90. statt Florian Fichtinger)

Karten: Gentian Alija (38. Gelb Foul), Zdenek Cerny (45. Gelb Foul), Florian Sperk (73. Gelb Foul), Marc Waldbauer (38. Gelb Foul)