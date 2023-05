Arnsdorf überrascht gegen Zwentendorf

Arnsdorf - Zwentendorf 0:3. Überraschend, aber am Ende doch verdient, bezwingt der SC Arnsdorf einen top Gegner. Bereits nach 13 Minuten bewies Daniel Walter Köpfchen und verwertet einen Freistoß, als der Ball nicht gesperrt war aus rund 35 Metern. In Durchgang Zwei folgte dann der zweite Treffer. Erneut verwandelte Walter einen Freistoß. Diesmal näher am Tor. In Summe verteidigten die Arnsdorfer die gesamte Partie über sehr diszipliniert und ließen wenig zu.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Die endgültige Entscheidung fiel dann in der ersten Minute der Nachspielzeit. Das 3:0 erzielte Jindrich Stransky nachdem er sich in einem Zweikampf behauptete und anschließend im Abschluss eiskalt blieb. Nach dem Erfolg über Zwentendorf feiert Arnsdorf den dritten Saisonsieg und überholt Neuaigen in der Tabelle.

Stimmen zum Spiel

Armin Bahtovic (Trainer Arnsdorf): „Das war heute ein verdienter Sieg und wir haben endlich unser Potential ausgeschöpft.“

07.05.2023 16:30

Statistik:

Arnsdorf - Zwentendorf 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (13., Freistoß) Walter, 2:0 (50., Freistoß) Walter, 3:0 (90+1.) Stransky

Karten: Stransky (66., Gelbe Karte Unsportl.), Kienast (61., Gelbe Karte Foul)Skaloud (60., Gelbe Karte Kritik), Kummerer (58., Gelbe Karte Foul), Demmel (82., Gelbe Karte Foul)

Arnsdorf: Jerabek, Gibanica (74. Mansiz), Schütz Markus, Schütz Florian, Kienast, Blauensteiner, Stransky (90+1. Westermayer), Haas, Heiss, Sperk, Walter

Zwentendorf: Fejzic (62. Demmel), Hunger, Schwab, Török, Matos, Grill, Wentseis (87. Lutz), Krousky, Kreimel (87. Haizinger), Kummerer, Müller

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger