Null Punkte und eine Spielunterbrechung: Zwentendorf bleibt Letzter

Die Partie gegen den SVZ stand für Fels unter schlechten Vorzeichen. Schon vor Spielbeginn verletzte sich Top-Stürmer Sipka beim Aufwärmen. Eine viertel Stunde nach Anpfiff musste dann Schwarzinger w.o. geben.

Für Arnautovic wurde kurz danach sogar die Rettung gerufen. Der Zwentendorfer hatte sich bei einem Pressball verletzt, und wurde mit einem Verdacht auf Mittelfußknochenbruch ins Krankenhaus gebracht. Das Spiel war für eine halbe Stunde unterbrochen.

Zwentendorf zeigt Auflösungserscheinungen

Bis dahin hatte der SVZ eine gar nicht so schlechte Leistung abgeliefert. Die unvermutete Pause brachte die Skaloud-Elf aber gänzlich aus dem Tritt. Nach Wiederanpfiff ging es für den Tabellenletzten stetig bergab.

Auf der anderen - der Felser - Seite brillierte insbesondere Hulusi Akkus. „Hut ab vor 'Huli': In der Verfassung ist er sicher einer der besten Spieler der Liga“, lobte der Trainer Lucas Fiegl. Das Glanzstück des Offensivmanns: In der 32. Minute überhob er Goalie Schwab aus etwa 25 Metern.

Nach dem 2:0 klingelte es im Zwentendorfer Kasten in regelmäßigen Abständen. Lackner schob kurz vor der Halbzeitpause eine Standardvorlage von links ein, ehe Akkus einen Freistoß direkt versenkte. Der Felser belohnte sich für seine Meisterleistung schließlich mit einem Hattrick. Selbiger markierte den 5:1-Endstand.

Das Highlight war ein Zuschauer

„Wir schießen uns die Tore aktuell selber“, ärgerte sich SVZ-Trainer Thomas Skaloud nach der Partie. Zwentendorf, das kann man nach der Niederlage in Fels kaum bestreiten, steckt ief in einer sportlichen Krise. „Und einfacher wird es ja nicht mehr“, so Skaloud mit Blick auf die kommenden Spieltage.

Sein Pendant Lucas Fiegl überstreute seine Mannschaft hingegen mit Lob. Sie hätte eine „Topleistung“ abgeliefert, so der Trainer. Noch mehr freute er sich aber über einen Zuschauer.

Warum? Nun, der Spieler der vor zwei Wochen eine Reanimation überlebt hatte, hat das Krankenhaus inzwischen verlassen. Am Sonntag-Abend feuerte er seine Team von der Tribüne aus an. „Und das“, so Fiegl: „war heute mein größtes Highlight.“

Statistik:

USC FELS - SV ZWENTENDORF 5:1 (3:0).

Torfolge: 1:0 Hofstetter (20), 2:0 Akkus (32.), 3:0 Lackner (41.), 4:0 Akkus (55., Fr.), 4:1 Grill (60.), 5:1 Akkus (76.).

Fels: Pfeiffer (86. Hotowec); Mayer, Macko, Schwarzinger (19. Hofstetter), Prochal, Eichberger, Wiesinger, Akkus, Lackner (78. Schwarzmann), Ulrich (86. Eckenfellner), Zeilinger.

Zwentendorf: Schwab; Kummerer, Cerinski, Hunger, Krousky, Trixner (82. Cemal), Längauer, Kreimel, Grill, Török, Arnautovic (11. Fejzic, 71. Wentseis).

Fels, 150 Zuschauer, SR Govedarevic.

Reserven: 0:2 (0:1). Tore: Muhadri, Siedl.