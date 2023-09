Göttweiger drehen nach der Pause auf

USV Furth - SV Stetten 6:0 (0:0). Die Gastgeber aus Furth wollten zum Mittagstisch im eigenen Stadion gegen Stetten ihren Siegeslauf fortsetzen. Von Beginn weg gaben sie den Ton an und konnten sich einige Chancen erspielen. Die Beste hatte in der 35. Minute Neuzugang Sebastian Polland: Nach einem starken Steckpass von Adam Kitta kam der Ex-Mauterner im Strafraum zum Abschluss, verfehlte jedoch knapp am langen Eck. Von den Gästen kam in den ersten 45 Minuten sichtlich wenig, der Fokus wurde auf die Defensive gelegt. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Alle Highlights und Tore der Partie:

Schützenfest in Hälfte Zwei

Furths Spielertrainer Georg Rossecker befahl seinen Schützlingen in der Kabine, die Ruhe zu bewahren. Das setzten die Göttweiger perfekt um und wurden nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erlöst. Rossecker setze Peter Engelhart in Szene, der den Ball auf Polland weiterleitete. Der 24-Jährige blieb diesmal ruhig und versenkte den Ball im langen Eck. In der 59. Minute legte Richard Petrovský mit dem zweiten Treffer nach. Erneut leitete Rossecker mit einem Pass auf Sebastian Wandl die Situation ein. Den anschließenden Stanglpass vom Ex-Hadersdorfer nutzte Petrovsky mit einer Direktabnahme. Sieben Minuten später spielte Michael Siebenhandl einen „Stangler“ auf Peter Engelhart, der das Spiel mit dem 3:0 entschied.

In der 76. Minute fasste sich Mittelfeldregisseur Adam Kitta ein Herz und zog aus der Distanz ab. Sein Schuss prallte von der Stange auf Siebenhandl ab, der spielte in die Mitte auf den freien Polland. Der Torschütze zum 1:0 konnte verwandeln und sich über sein zweites Tor freuen. In der 83. Minute ging wieder eine Szene vom Spielertrainer aus, der Thomas Dragan in Szene setzte. Sein Steilpass auf den eingewechselten David Weißenböck, der eiskalt verwandelte, resultierte im fünften Tor der Partie. Kurz vor Schluss krönte sich Polland zur Feier des Tages zum Hattricker. In Manier seines älteren Bruders Fabian zog er aus der Entfernung ab und schnürte den Dreierpack. Stetten konnte den Göttweigern auch in der zweiten Hälfte nichts entgegensetzen, Chancen waren kaum vorzufinden, und deswegen mussten sie die klare Niederlage nach 90 Minuten anerkennen.

Stimmen zum Spiel:

Georg Rossecker, Spielertrainer des USV Furth: „Wir waren von der ersten Minute an dominant, in der ersten Halbzeit haben wir die Chancen einfach nicht genutzt. In den zweiten 45 Minuten sind wir drangeblieben und haben den Stettener keine Chance gelassen.“

Statistik:

Torfolge: 1:0 (48.) Polland, 2:0 (59.) Petrovský, 3:0 (66.) Engelhart, 4:0 (76.) Polland, 5:0 (83.) Weißenböck, 6:0 (86.) Polland.

Gelbe Karten: Kitta (30. Foul), Polland (53. Foul), Dragan (79. Kritik); Kreiner (32.Foul), Starkl (37. Foul).

Furth: Rau; Sam (87. Gattinger), Rossecker, Schütz (82. Gosch), Wandl; Kitta; Siebenhandl (87. Weiß), Polland; Dragan; Petrovský (82. Huber), Engelhart (82. Weißenböck).

Stetten: Tischler; Fasching, Bayerl, Starkl, Schmid (56. Bachmaier), Moradi (68. Schweinberger), Gaida, Kreiner, Gschlent, Habeler, Aleksandropulos.

Anton Bradl Sportanlage,

102 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Barmaksiz.