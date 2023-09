Lok setzt sich in hitzigem Spiel durch

ESV Krems - SV Stetten 2:1 (0:0). Der ESV überraschte seit dem Wiedereinstieg bisher in der starken 2. Klasse Wachau/Donau. Gegen Stetten bestätigten sie von Beginn an ihre gute Form. In der ersten Hälfte hätte es im Sepp-Doll-Stadion bereits 2:0 stehen können, die Lok blieb aber glücklos im Abschluss. Die ersten 45 Minuten waren aber ein ständiges hin und her, denn auch die Gäste hatten zwei Großchancen auf die Führung. Schiedsrichter Oliver Greisinger hatte das Spiel sehr gut im Griff und verwarnte sehr hart spielenden Stettener schon früh dreimal.

Da der ESV hinten nichts zuließ und kompakt stand, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, was für Trainer Alfred Oberndorfer extrem wichtig war. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff geriet seine Mannschaft jedoch in Rückstand. Nach einem Freistoß war die sonst so gut stehende Kremser Hintermannschaft komplett unsortiert. Der Ball kam zu Philip Moradi, der die Kugel im Tor unterbrachte. Die Heimischen waren aber nicht geschockt und spielten weiter wie bisher. In der 59. Spielminute verwandelte Daniel-Nicolae Vegyinas dann einen direkten Freistoß sehenswert und jubelte über sein erstes Tor im Dress der Lok.

Nur sieben Minuten später drehten die Gastgeber die Partie komplett. Nach einem Stettener Angriff wird tief in der eigenen Hälfte der Ball erobert und Lucian Ginghina auf die Reise geschickt. Ein einfacher Doppelpass sowie ein starker Abschluss brachten dann das zweite Tor für die Kremser. Die Gäste konnten mit dem Ergebnis gar nicht leben und begannen noch härter zu spielen. Fünf Gelbe Karten in vier Minuten waren die Konsequenz, wovon Alexander Kreiner sogar zum zweiten Mal verwarnt wurde und vom Platz musste.

In dieser hitzigen Phase beruhigte Oberndorfer seine Elf, da der Schiedsrichter alles gut im Griff hatte und der 66-Jährige großen Wert auf Disziplin setzt. Im Anschluss tauchte die Lok noch etliche Male nach Kontern alleine vor dem gegnerischen Tor auf, konnte das Spiel aber nicht vorentscheiden. Nach 90 Minuten hartem Kampf setzten sich die Kremser, obwohl noch immer einige Spieler fehlten, schlussendlich verdient als Sieger durch.

Stimmen zum Spiel:

Alfred Oberndorfer, Trainer des ESV Krems: „Wir bleiben am Boden. Der Schiedsrichter hat das Spiel, trotz der Stettener Härte, gut zu Ende gepfiffen. Die Disziplin hat heute bei jedem super gepasst.“

Krems ESV - Stetten 2:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (47.) Moradi, 1:1 (59., Freistoß) Vegyinas, 2:1 (66.) Ginghina.

Gelbe Karten: Oberndorfer (29. Kritik), Alazaroaie (80. Foul); Kreiner (15. Foul), Emiroglu (23. Kritik), Bayerl (25. Foul), Fasching (71. sonst.), Yilmaz (71. Unsportlichkeit), Petru (75. sonst.), Mandl (75. Kritik), Kreiner (75. Foul).

Krems ESV: Knappel; Crasnic, Zahoran, Hamar, Muharem Hajrulahi; Bujar Hajrulahi, Vegyinas, Dragoi, Alazaroaie, Senkal (84. Kodra); Ginghina

Stetten: Tischler; Beqiri, Bayerl, Aleksandropulos, Starkl (64. Gaida), Kreiner, Fasching, Emiroglu, Schmid, Moradi, Gschlent (64. Yilmaz).

Sepp-Doll-Stadion, 121 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Greisinger.