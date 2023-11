Erdogan liefert Show in Neuaigen

Neuaigen - Wördern 1:6. Nachdem Rust gegen Zwentendorf gewonnen hatte, war Wördern kurzzeitig auf den vierten Platz abgerutscht. Die Grün-Weißen dürften sich in Wördern also „Pflichtsieg einfahren“ in die Aufgabenliste geschrieben haben. Immerhin ging es in der Partie vom Sonntag darum, in der Winterpause den Status als Sitzenbergs erster Verfolger beizubehalten.

Zweifel über den Erfolg dieses Vorhabens bestanden zumindest kurz. Denn eine halbe Stunde nach Anpfiff glich Neuaigens Bedzeti per Elfmeter den Führungstreffer von Cervenka aus. Kurz zuvor hatte Wörderns Goalie Kurz einen Freistoß pariert: Der Ball prallte zum gefährlich stehenden Matic, der in den Strafraum stürmte und nur noch per Grätsche von hinten zu stoppen gewesen war.

Ein Mann, fünf Tore

Und dann kam Deniz Erdogan. Der Wörderner Stürmer hatte es sich wohl zum Ziel gesetzt, Neuaigen im Alleingang zu Fall zu bringen. Zumindest tat er genau das: Zwei Minuten nach Bedzetis Elfer brachte Erdogan die Grün-Weißen mit dem 1:2 erneut in Führung, fünf weiteren Minuten später traf er zum 1:3 und schließlich sogar zum 1:4 kurz vor der Pause.

Erdogan war mit seinem astreinen Hattrick aber noch lange nicht fertig. Dem Stürmer sollten schließlich sogar fünf Tore gelingen. Wobei beim letzte Treffer ein Neuaigner kräftig mithalf, indem er einen Corner mit der Hand runterpflückte. Nachdem es sich nicht um den Goalie gehandelt hatte, gab es einen Elfmeter. Und Erdogan? Der verwandelte selbigen selbstredend.

Mit dem 1:6-Sieg hat Wördern den zweiten Platz zurückerobert und wird dort überwintern. Neuaigen verbleibt hingegen auf dem elften Platz. „Und wir stehen genau dort, wo wir hingehören“, war die Wut bei SVN-Trainer Marc Pieler nach der Niederlage groß: „Das ist so sinnbefreit, wie wir auftreten...“

Statistik:

NEUAIGEN - ST. ANDRÄ / W. 1:6 (1:4).

Torfolge: 0:1 (22.) Cervenka, 1:1 (29., Elfmeter) Bedzeti, 1:2 (31.) Erdogan, 1:3 (36.) Erdogan, 1:4 (42.) Erdogan, 1:5 (60.) Erdogan, 1:6 (81., Elfmeter) Erdogan.

Gelbe Karten: Danijel Matic (4. Unsportlichkeit), Gashi (83. Unsportlichkeit), Pegler (54. Unsportlichkeit); Erdogan (54. Unsportlichkeit), Pasruck (41. Foul).

Neuaigen: Pieler; Petrovic (63. Kraus), Dudakovic (63. Tesanovic), Schweifer, Berthold, Pegler, Marko Matic, Danijel Matic (71. Hochwart), Stankovic, Gashi, Bedzeti.

St. Andrä / W.: Kurz; Cervenka (34. Franciskovic), Erdogan, Akanu, Pasruck (71. Freudenberger), Limani, Meta, Demmer, Wimmer, De Oliveira Polizeli (71. Muja), Riess (71. Stojanovic).

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic.