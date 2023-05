Hadersdorfs dunkle Stunden in Rust

Und plötzlich war es dunkel: Das „Lowlight“ vom Freitag war sicherlich der unvermutete Flutlichtausfall, der die Partie zwischen Rust und Hadersdorf in der zweiten Hälfte unterbrach. Finstere Stimmung herrschte nach Abpfiff wohl auch in der Kabine des USC. Denn nach dem Unentschieden sieht es für die Kamptaler im Meisterschaftsrennen etwas düsterer aus.

Die Begegnung begann mit einem druckvollen Start der Hadersdorfer, die in den ersten fünf Minuten das Spielgeschehen dominierten. Doch schon bald fand die Viktoria besser ins Spiel und konnte dem Gegner Paroli bieten.

Den ersten Treffer verbuchten in der 35. Minute dennoch die Gäste. Nach einer Flanke und einem Kopfballduell war es dabei im Strafraum unübersichtlich geworden. Rusts Torwart Szabo konnte den Ball zwar klären, der Abpraller flog Plisnic aber an die Hand. Der Schiri entschied auf Elfmeter für den USC. Neugebauer trat an und verwandelte souverän zum 0:1.

Stromgebrechen

Bis zur Halbzeitpause blieb die Partie ohne weitere Highlights. In der 55. Minute ging das Licht dann gleich ganz aus: Probleme aufseiten der EVN hatten einen Stromausfall auf dem Sportplatz und in dessen Umgebung zur Folge.

Der Schiedsrichter entschied nach Absprache mit den Kapitänen auf Spielabbruch. Just in dem Moment, als die Spieler die Kabine betraten, sprangen Flutlichter aber wieder an. Das Spiel konnte fortgesetzt werden.

Der SVR hatte sich von der Zwangspause wohl besser erholt: Drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Sulzer der ersehnte Ausgleich. Paukovic hatte ihm quer aufgelegt, der Ruster brauchte nur noch einzuschieben.

Licht und Schatten auf beiden Seiten

Das letzte Drittel des Spiels war geprägt von einem regen Hin und Her. Zunächst musste die Holzmeier-Elf einen Rückschlag hinnehmen: Schneider hatte eine Flanke per Kopf zum 1:2 verwertet. Die Ruster zeigten dann aber Moral und schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Stefan Holzmeier für den erneuten Ausgleichstreffer. Er war nach einem Standard von links ungedeckt zum Ball gekommen - der Schuss des Spielertrainers flog an Freund und Feind vorbei in den Kasten.

Für helle Aufregung sorgten schließlich zwei aberkannte Tore gegen Ende des Spiels. Der Unparteiische hatte die Hadersdorfer Treffer nach Fouls abgepfiffen. Die Entscheidung stieß auf reichlich verbalen Widerstand von Seiten des USC. Nach Spielende wurde Trainer Hofstetter dafür sogar mit einer roten Karte bestraft.

Etwas glücklicher mit dem Ausgang der Partie war hingegen sein Ruster Pendant, Stefan Holzmeier: „Wir haben in der Kabine gesagt: Wir schenken den Hadersdorfern nichts, sie müssen sich den Titel schon verdienen. Das Unterschieden war gerechtfertigt.“ Den Grant des Gegners auf den Schiri könne er aber verstehen: „Hadersdorf ist im Titelkampf ja ganz vorne dabei.“ Wie lange noch, wird sich weisen: Sitzenberg hat im heutigen Spiel gegen Tulbing die Chance mit dem USC punktegleich zu ziehen. Nächste Woche könnte der SCSR dann an Hadersdorf vorbeiziehen: Die Kamptaler müssen aussetzen, während Sitzenberg sein „eines Spiel weniger“ aufholt.

Statistik:

Rust - Hadersdorf 2:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35., Elfmeter) Neugebauer, 1:1 (58.) Figl, 1:2 (59.) Schneider, 2:2 (61.) Holzmeier

Karten: Figl (35., Gelbe Karte Foul), Plisnic (30., Gelbe Karte Foul)Koppensteiner (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Hofstetter (83., Gelbe Karte Kritik), Hofstetter (., Rote Karte sonst.)

Rust: Pajic (60. Lang), Lang-Muhr, Szabo, Plisnic, Holzmeier, Sulzer, Briese, Figl Johannes (60. Szenaszna), Gattinger, Paukovic, Eichinger

Hadersdorf: Popp, Schneider, Hennebichler, Koppensteiner Patrick, Müllner, Neugebauer (58. Palk), Poschenreithner, Koppensteiner Christoph, Gruber, Leutl, Koppensteiner Markus

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Marco Obritzberger