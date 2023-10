Der Lauf der Reidlinger hat auch gegen Neuaigen kein Ende gefunden. Sitzenberg war dem SVN - um die Partie vom Sonntag kurz zusammenzufassen - schlicht eine Nummer zu groß.

Beno war es, der den Torreigen in der 20. mit einem Schuss von der Strafraumgrenze eröffnete. Die Neuaigner konnte die Heimischen dann bis zur Halbzeitpause mit Ach und Krach im Zaum halten, wobei die sich Partie fast ausschließlich rund um den SVN-Sechzehner abspielte. Kurz vor dem Gang in die Kabine schob Lamzari aber doch noch einmal ein. Die Partie war in der 44. Minute also quasi entschieden.

Das Spiel endete schließlich mit einem 4:0-Sieg des SCSR, weil Marchetti in der zweiten Hälfte ein Flanke per Volley und Konecny einen Stangler Lukas Steinwendtners verwertet hatten. „Es war ein klarer und plagenfreier Sieg“, meinte Sitzenbergs Trainer Armin Wodiczka nach Schlusspfiff. Nach seiner Zählung haben die Gäste kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Das bestätigt indirekt auch SVN Coach Marc Pieler: „Sitzenberg war heute mindestens um eine Klasse stärker. Da war wenig zu holen.“

Statistik:

Sitzenberg / R. - Neuaigen 4:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (20.) Beno, 2:0 (44.) Lamzari, 3:0 (48.) Marchetti, 4:0 (59.) Konecny.

Gelbe Karten: Denk (31. Foul); Danijel Matic (37. Unsportlichkeit).

Sitzenberg / R.: Keiblinger; Lamzari, Beutl (82. Wieseneder), Konecny (72. Haimel), Beno, Benjamin Steinwendtner, Marchetti, Nagelseder (82. Öllerer), Schweigl, Zottl, Denk (56. Lukas Steinwendtner).

Neuaigen: Lukic; Pegler, Manduric (58. Eder), Petrovic (69. Raimovic), Danijel Matic (58. Tesanovic), Berthold, Stankovic, Pieler (87. Petric), Gashi, Dudakovic, Marko Matic.

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Weber.