Zitterpartie in Sitzenberg

Chancen über Chancen über Chancen - der Ball wollte aber ums Verrecken nicht in den Stetteldorfer Kasten. In der ersten Hälfte nagelte Sitzenberg ihre Gegner regelrecht im deren Sechzehner fest. Lamzari gelang dann sogar ein Treffer und das bereits in der vierten Minute.

Nur die zahlreichen anderen Torschüsse der Wodiczka-Jungs waren vergebens. „Da waren fünf, sechs, sieben 'Sechshundertprozenter' dabei“, ärgert sich der Sitzenberger Coach. Und so kam es wie es kommen musste: SCSR-Goalie Keiblinger stellte sich im Strafraum ungeschickt an, ein Stetteldorfer fiel zu Boden - und der Schiri zeigte auf den Punkt. Schöllenbauer ließ die Chance nicht entgehen und netzte ein - der Ausgleich!

Last-Minute-Sieg

Die zweite Hälfte verkam für Sitzenberg dann zur frustrierenden Zitterpartie. Zwar war der SCSR nicht mehr ganz so stark, Chancen auf den Siegtreffer produzierten er aber trotzdem genug - ein Weitschuss Marchettis etwa, oder als Konceny alleine auf den Goalie zurannte und vergab.

Schließlich schlug die 90. Minute. Sitzenberg brauchte also entweder Glück oder einen Geniestreich, um den Sieg noch einfahren zu können.

Und Marchetti lieferte zweiteres.

Er nahm einen Laufpass Zottls mit, eine Finte da, eine Finte dort - drei Stetteldorfer tackelten ins Leere - und Tor! Das 2:1, der Siegtreffer für Sitzenberg.

Kurz danach erfolgte auch schon der Schlusspfiff. Wodiczka: „Das war natürlich glücklich. Aber auch verdient. Marchetti ist fußballerisch und menschlich eine absolute Bereicherung für dieses Team.“

Statistik:

Sitzenberg / R. - Stetteldorf 2:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (4.) Lamzari, 1:1 (39., Elfmeter) Schöllenbauer, 2:1 (90.) Marchetti.

Gelbe Karten: Beutl (40. Foul), Wodiczka (58. Unsportlichkeit); Grasel (46. Unsportlichkeit), Schöllenbauer (16. Foul), Leitner (57. Foul).

Sitzenberg / R.: Keiblinger; Vermeulen, Benjamin Steinwendtner, Zottl, Denk, Nagelseder, Schweigl, Beutl (85. Lukas Steinwendtner), Lamzari, Marchetti (90+4. Haimel), Konecny.

Stetteldorf: Srejic; Preiss, Leitner, Rasic (55. Hauser), Schöllenbauer, Kunduraci, Samer (85. Muik), Trnka, Schwaiger, Grasel, Arnold.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.