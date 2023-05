Rosarote Brillen in Sitzenberg gesichtet

Eine Grätsche da, ein vermeintliches Handspiel dort: Sitzenberg und Tulbing hatten am Samstag viel zu reklamieren. Schiedsrichter Steigberger übte sich in der Partie allerdings in Elfer-Enthaltsamkeit. Was der guten Unterhaltung keinen Abbruch tat: Beide Teams zogen mit allem was sie haben - und flottem Tempo - ins Gefecht.

Körperliche Schonung war also - trotz der fast schon sommerlichen Temperaturen - nicht angesagt. Auf taktischer Ebene versuchten die SCSR-Mittelfeldspieler mit hohen Bällen auf Wedlich und Halabrin einen Vorteil zu erlangen. Ihre Gegner wussten die Angriffe durchaus abzuwehren - die Holzbauer-Elf kam selbst vor allem über die Seiten nach vorne.

Der erste Treffer gelang schließlich einem Sitzenberger und das früh: Ein Tulbinger Verteidiger schlief bei einem Ball in die Tiefe, den sich Halabrin mitnahm. Der SCSR-Frontmann überlupfte Goalie Arnold in der 13. Minute.

Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten. In der 26. Minute schickte Koberger Vrtis auf die Reise. Der wiederum verzichtete zugunsten Köpfs auf den eigenen Abschluss. Vrtis legte auf den besser stehenden Flügelmann ab, Köpf netzte aus kurzer Distanz ein.

Rosarote Brillen

Das „X“ wollte keine der beiden Mannschaften auf sich sitzen lassen. Und weil hochkarätige Chancen rar gesät waren, versuchte man es eben mit Elferreklamationen. Schiri Steigberger bewertete aber weder das vermeintliche Foul am hakenschlagenden Köpf, noch die Grätsche gegen Marchetti als würdige Strafstoß-Kandidaten.

In den Schlussminuten wollten die Tulbinger dann noch ein Handspiel eines Gegners gesehen haben - der Unparteiische hingegen nicht. Streit um den verbotenen Einsatz von Extremitäten gab es auch bei einem Treffer Halabrins: Hier entschied Steigberger auf Hands und aberkannte das Tor. Nach Wedlichs erfolglosem Solo-Lauf Richtung Tormann und Zeiners Schuss in den Himmel blieb es schließlich beim Unentschieden.

„Den ersten Elfer für uns hätte man schon geben können, aber das ist vielleicht meine Tulbinger Brille“, findet Sektionsleiter Onur Yagan nach Schlusspfiff. Auch Armin Wodiczka will bei den Elferreklamationen „rosarote Brillen“ gesehen haben. „Es war ja eine hitzige Partie, ein Hin und Her: Jeder wollte gewinnen“, so der Sitzenberger Coach: „Aber am Ende war es wohl ein gerechtes Unentschieden“.

Zwei Verletzte, Titelkampf wird heißer

Am Rande der Partie erreichten Wodiczka übrigens schlechte Nachrichten: Sein Sohn, Lukas Wodiczka, hatte sich im Reservespiel im Zweikampf mit dem Tulbinger Goalie verletzt. Der Sitzenberger wurde mit Verdacht auf einen Knöchelbruch oder Bänderriss ins Spital gebracht. Auch Benjamin Steinwendtner musste in der Partie der Kampfmannschaft verfrüht vom Platz. „Beiden alles Gute und gute Besserung vom Team und der gesamten Mannschaft“, richtete Trainer Wodiczka aus.

Aus sportlicher Sicht kam vor allem die Verletzung Steinwendtners zu einem ungünstigen Zeitpunkt: „Bis zu seiner Auswechslung waren wir gut mit dabei“, so der Sitzenberger Coach. Mit dem Unentschieden in Tulbing haben die Grün-Weißen auch die Chance liegen lassen, mit Tabellenführer Hadersdorf auf Punktegleichheit zu kommen.

Die gute Nachricht aus neutraler Sicht: Damit ist im Titelkampf weiterhin Hochspannung garantiert. „Wir müssen jetzt alle Spiele gewinnen“, meint Wodiczka: „Aber wir haben es noch in der Hand: Das ist das Positive, was ich aus der Partie gegen Tulbing mitnehme“. Nächste Woche trifft der SCSR auf Stein. Hadersdorf setzt aus. Tulbing spielt gegen Stetteldorf.

Statistik:

Sitzenberg / R. - Tulbing 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (13.) Halabrin, 1:1 (26.) Köpf

Karten: Haimel (81., Gelbe Karte Foul)Motsch (11., Gelbe Karte Foul), Mayer (3., Gelbe Karte Unsportl.)

Sitzenberg / R.: Urban (58. Haimel), Wedlich, Halabrin, Marchetti, Kerschner, Steinwendtner Benjamin (19. Steinwendtner), Vermeulen, Schweigl, Nagelseder, Denk (79. Wieseneder), Bäck

Tulbing: Arnold, Koberger (88. Burger), Jelec, Vrtis (61. Hernaus), Wimmer, Mayer (82. Überlackner), Zeiner (82. Friedrich), Köpf, Krumpl, Säckl, Motsch (61. Holzbauer)

115 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Steigberger