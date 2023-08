Sitzenberg gewinnt Derby-Auftakt gegen Zwentendorf

Sitzenberg dürfte die eher maue Vorbereitung jedenfalls schon abgehakt haben. Im Auftakt gegen Zwentendorf spielte die Wodiczka-Elf ihren Stiefel professionell und trocken herunter. Das einzige, was man dem SCSR vorwerfen hätte können, ist die schlechte Chancenverwertung. So kam Marchettis Kopfball zu schwach, um Goalie Schwab herauszufordern; Zottl und Lamzari scheiterten alleinstehenden vor demselben.

Aber: Der SCSR traf eben auch drei Mal. Kurz vor Pausenpfiff ging es los, als Marchetti eine Lamzari-Flanke von rechts volley in den Kasten drosch. Direkt nach dem Gang in die Kabine brachen die Gastgeber den Zwentendorfern dann das sprichwörtliche Genick: Marchetti schoss, das Leder wurde von Krousky abgefälscht und landete im Kasten. Ein fragwürdiger Elfer - Vermeulen verwandelte ihn - sorgte schließlich für den 3:0-Endstand.

„Mit fünf Neuen und einigen Ausfällen weiß man am Anfang natürlich nicht, wo man steht“, so Sitzenbergs Trainer Armin Wodiczka: „Aber mit einem 3:0-Derbysieg am ersten Spieltag kann man natürlich nur zufrieden sein.“ In Zwentendorf regierte hingegen die Entäuschung: „Wir haben uns kampflos ergeben und dementsprechend verdient verloren“, so Trainer Thomas Skaloud: „Wir hätten auch noch hundert Jahre weiterspielen können, es wäre kein Tor für uns gefallen.“

Statistik:

SC SITZENBERG/REIDLING - SV ZWENTENDORF 3:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 Marchetti (45.), 2:0 Krousky (48., Eigentor), 3:0 Vermeulen (87., Elfmeter).

Sitzenberg: Keiblinger; Nagelseder, Vermeulen, Benjamin Steinwendtner, Denk; Schweigl, Beno, Lamzari, Zottl (88. Lukas Steinwendtner), Marchetti; Konecny (69. Haimel).

Zwentendorf: Keiblinger; Beno, Konecny (69. Haimel), Lamzari, Denk (89. Öllerer), Zottl (88. Lukas Steinwendtner), Marchetti, Benjamin Steinwendtner, Vermeulen, Schweigl, Nagelseder.

Sitzenberg, 350 Zuschauer, SR Busch.

Reserven: 1:1 (0:1). Tore: Bäck; Mandl.