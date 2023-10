Nach einer viertel Stunde war die Partie entschieden

Wördern - Stetten 3:1. Die Grün-Weißen machten sich ausnahmsweise das Leben nicht selber schwer. Was wohl auch an Stetten lag, das erneut einen schwachen Auftritt hinlegte und somit auch am Sonntag nicht aus der inzwischen kilometertiefen Krise herausfand.

„Eigentlich war nach einer viertel Stunde alles erledigt“, erzählt Wörderns Sektionsleiter Robert Fink. Bereits in der 4. ebnete Limani den Grün-Weißen dabei den Weg zum Sieg. Der Wörderner verwandelte einen Corner per Kopfball.

Danach ging es Schlag auf Schlag. 14. Minute: Erdogan trifft zum 2:0. 17. Minute: Cervenka mit dem 3:0. Die Partie war entschieden. Daran änderte auch Faschings 3:1 nichts mehr.

Statistik:

ST. ANDRÄ / W. - STETTEN 3:1 (3:1).

Torfolge: 1:0 (4.) Limani, 2:0 (14.) Erdogan, 3:0 (17.) Cervenka, 3:1 (34.) Fasching.

Gelbe Karten: Sommer (. Kritik), Pasruck (89. Unsportlichkeit), Demmer (74. Foul); Emiroglu (65. Kritik), Amon (68. Foul), Motyka (69. Foul), Gschlent (60. Kritik).

Gelb-Rote Karten: ; Gschlent (82. Unsportlichkeit).

St. Andrä / W.: Kurz; Sommer (73. Franciskovic), Erdogan, Cervenka (73. Freudenberger), Limani (87. Muja), Demmer, Meta, Pasruck, Akanu, De Oliveira Polizeli (73. Riess), Wimmer.

Stetten: Hirschl; Emiroglu, Kreiner, Schmid (73. Neumayer), Fasching (HZ. Beqiri), Aleksandropulos, Gschlent, Amon, Starkl, Moradi (66. Bachmaier), Motyka (66. Gassner).

85 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan.