Stetten fegt Stetteldorf aus dem Wagram Park

Die Anfangsminuten der Partie stellten ein gegenseitiges Abtasten der beiden Teams dar. Die Mannschaften spielten sich nur wenige gefährliche Torchancen heraus. Erst nach einer knappen halben Stunde klingelte es erstmals im Kasten der Gastgeber.

Ein Ball aus der Stettener Hintermannschaft wurde punktgenau in die Spitze zu Stürmer Christoph Fasching gespielt, der das Leder anschließend eiskalt an Djordje Srejic ins Netz vorbeischob. In Folge suchten die Gastgeber aus Stetteldorf mit platzierten Bällen immer wieder ihren Zielspieler Daniel Schöllenbauer. Die Stettener wussten aber über die Knipserqualitäten des Stetteldorfer Stürmers Bescheid und konnten immer wieder seine Aktionen unterbinden.

Tischler glänzt bei Elfer

In der 47. Minute entschied der Schiedsrichter schließlich auf einen Elfmeter für den SV Stetteldorf. Torwart-Neuzugang Markus Tischler konnte sowohl den Elfmeter als auch den Nachschuss parieren und in seinem ersten Pflichtspiel für die Stettener gleich Eindruck bei Coach Walter Petru schinden. Fünf Minuten später stellte Nikola Aleksandropulos nach einem Wechselpass auf der Seite auf 0:2.

Vier Minuten später folgte auch schon das 0:3 durch Philip Moradi nach einem langen Ball über die Abwehr und einem anschließenden Lupfer über den Stetteldorfer Schlussmann. Für das 0:4 sorgte schließlich Kaan Yilmaz nach einem Stangerlpass von Christoph Fasching. In der 74. Minute durfte auch Thomas Bayerl den Ball in den Kasten der Gastgeber einschieben und so gleich bei seinem Comeback ein Tor erzielen.

Kurz vor dem Schlusspfiff gelang es den Stetteldorfer noch ein wenig Ergebniskosmetik zu betreiben. Bei einem langen Ball in die Tiefe sah die Stettener Defensivreihe nicht gut aus. Fabian Denninger nutzte die Chance und stellte auf 1:5.

„Wir haben heute trotz großer Hitze über die vollen 90 Minuten gekämpft. Kompliment an die Jungs!“, so Stetten-Sportleiter Manuel Hofstätter.

Statistik:

Stetteldorf - Stetten 1:5 (0:1).

Torfolge: 0:1 (29.) Fasching, 0:2 (52.) Aleksandropulos, 0:3 (56.) Moradi, 0:4 (67.) Yilmaz, 0:5 (74.) Bayerl, 1:5 (86.) Denninger.

Gelbe Karten: Arnold (54. Foul); Aleksandropulos (90+2. Unsportlichkeit).

Stetteldorf: Srejic; Trnka, Samer (62. Gregor), Denninger, Schwaiger, Grasel, Rasic, Arnold, Leitner, Schöllenbauer, Hlinka (70. Muik).

Stetten: Tischler; Beqiri, Emiroglu, Habeler, Fasching (72. Bayerl), Schmid, Aleksandropulos, Gaida, Moradi (77. Motyka), Starkl (60. Yilmaz), Kreiner (72. Gschlent).

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic.