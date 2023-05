Stetteldorfer erzielten späten Ausgleichstreffer

Stetteldorf - Zwentendorf 3:3. Beide Mannschaften starteten gut in die Partie und konnten immer wieder Offensivakzente setzen. So kamen die Stetteldorfer nach etwa zehn Minuten zu einer Doppeltorchance durch Matthias Hauser und Philipp Schwaiger. In Folge plätscherte die Partie ein wenig vor sich hin.

In der 25. Minute fiel dann aber schließlich der erste Treffer des Spiels. Nach einem Handspiel im Zwentendorfer Strafraum entschied er Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gastgeber aus Stetteldorf. Nachdem Zwentendorf-Keeper Aaron Schwab den ersten Schuss parierte, setzte Stetteldorf-Stürmer Daniel Schöllenbauer aber den Nachschuss in den Kasten der Gäste. Einen weiteren Treffer zum 2:0 für die Stetteldorfer erkannte der Schiedsrichter aufgrund eines Foulspiels in der 28. Minute wiederum nicht an. Die Gäste wussten sich zu wehren und glichen in der 36. Minute nach einem Konter durch Marcel Török zum 1:1 aus. Etwa fünf Minuten später besorgte Danijel Matos in einem ähnlichen Szenario auch schon das 1:2.

Stetteldorf behält den Fokus

Kurz nach der Halbzeitpause wurde den Zwentendorfer auch ein Strafstoß zugesprochen, der aber nicht verwandelt wurde. Nach einer zwischenzeitlich guten Kopfball-Torchance durch Daniel Schöllenbauer ließ es Danijel Matos schließlich in der 63. Minute zum 1:3 klingeln. Die Stetteldorfer ließen die Köpfe aber nicht hängen.

So bekamen die Gastgeber in der 72. Minute einen Strafstoß nach einem Foul an Daniel Schöllenbauer zugesprochen – Philipp Schwaiger verwandelte solide zum 2:3. Stetteldorf war heiß auf den Ausgleichstreffer und bekam in der 80. Minute nach einem weiteren Foul an Daniel Schöllenbauer im Strafraum auch die Chance auf das 3:3. Diesmal wurde Philipp Schwaigers Schuss aber pariert. Den parierten Ball konnten die Zwentendorfer aber nicht optimal erklären, weshalb Benjamin Samer an die Kugel kam und sie mit einem flankenartigen Weitschuss im gegnerischen Tor zum 3:3 unterbrachte. Nach einer gelb-roten Karte für Thomas Krousky wegen Kritik endete die Partie schließlich mit einem 3:3.

„Die Schiedsrichterleistung war heut sicherlich fragwürdig. Alles in allem sind wir mit dem Ergebnis zufrieden“, so Stetteldorf-Coach Markus Brodesser.

Statistik:

Stetteldorf - Zwentendorf 3:3 (1:2)

Torfolge: 1:0 (25.) Schöllenbauer, 1:1 (36.) Török, 1:2 (41.) Matos, 1:3 (63.) Matos, 2:3 (72., Elfmeter) Schwaiger, 3:3 (82.) Samer

Karten: Kunduraci (79., Gelbe Karte Kritik), Schöllenbauer (84., Gelbe Karte Unsportl.), Preiss (78., Gelbe Karte Foul)Wentseis (71., Gelbe Karte Foul), Müller (84., Gelbe Karte Unsportl.), Gebetsberger (41., Gelbe Karte Kritik), Krousky (89., Gelb/Rote Karte Kritik), Krousky (20., Gelbe Karte Foul)

Stetteldorf: Gregor (69. Muik), Preiss, Denninger (90+1. Lassnig), Srejic, Trnka, Harbich (56. Kunduraci), Schöllenbauer, Schwaiger, Hauser, Samer, Leitner

Zwentendorf: Demmel, Kummerer, Grill, Krousky, Hunger, Müller, Fejzic, Wentseis, Schwab, Matos (66. Kreimel), Török

77 Zuschauer, Schiedsrichter: Mustafa Kölemen