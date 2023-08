Last-Minute Lucky Punch rettet Tulbing den Punkt

Mit Furth und Tulbing trafen am Samstag zwei Gegner aufeinander, die sich bisher nur vom Hörensagen kannten. Ein ruhiges Sich-Beschnuppern blieb zu Beginn trotzdem aus - die Teams legten direkt los.

In der Anfangsphase war dabei zunächst der SKT am Drücker. Die Further hielten der Sturm-und-Drang Phase der Hausherren jedoch stand, was sie nicht zuletzt ihrem herausragend aufgelegten Goalie Tobias Rau zu verdanken war.

Und: Die Gäste gingen trotz des ein oder anderen Hochkaräters auf der Gegenseite als erste in Führung. Das 0:1 verbuchte dabei Peter Engelhart nach einer Kombination durch die Spielfeldmitte. Die Gegner schliefen und so fand das Leder seinen Weg durch den rechten Halbraum. Beim 0:2 ließen sich die Tulbinger schließlich überrumpeln: Ein SKT-Eckball landete bei Thomas Dragan und von dort nach einem Konter im Kasten der Hausherren.

Gelb-rot ...

„Wenn wir da das taktische Foul machen, wäre die Sache gegessen gewesen“, ärgert sich Tulbings Sektionsleiter Onur Yagan. So blieb der Rückstand auch ein Rückstand, nachdem Köpf kurz vor der Pause einen Elfmeter verwandelt hatte. Der Flügelstürmer hatte den Ball zuvor geschickt zurückgezogen und den Further Verteidiger so zum Foul gezwungen.

In der Pause stellte Trainer Martin Friedrich dann um: Raphael Säckl und David Abulesz verließen den Platz, den Andreas Vrtis und Ronald Mertinger an ihrer statt betraten.

Vor allem letzterer brachte zusammen mit Sechser Florian Motsch ordentlich Schwung in das Spiel der Hausherren. Wobei Motsch seinen Teamkollegen trotz der Glanzleistung fast einen schlechten Dienst erwiesen hätte. Er bedankte sich beim Schiri nämlich spöttisch für ein „nicht gegebenes Foul“ - was dieser mit der gelb-roten Karte quittierte.

...und trotzdem vollzählig

Glück für den und die Tulbinger: Motsch hatte sich Sekunden zuvor auswechseln lassen. Da der Wechsel beim Ausschluss schon amtlich war, durfte der SKT also zu elft fertig spielen.

Für ihr Powerplay in den letzten 20 Minuten konnten sich die Hausherren schlussendlich belohnen, denn Gerstel Würzl gelang der Lucky Punch in Minute 91. Daniel Köpf hatte zuvor eine Freistoßflanke Martin Hummels auf den Stürmer abgelegt. Gerstel Würzl wiederum beförderte das Leder in Überschallgeschwindigkeit volley in den Kasten.

Ein sehenswerter Treffer am Ende eines sehenswerten Spiels also. „Das Remis war gerecht“, ist sich Sektionsleiter Yagan sicher. Die erste Begegnung mit Furth dürfte beim SKT jedenfalls Eindruck gemacht haben. Yagan: „Sie haben eine gute Truppe. Ich sehe sie diese Saison ganz vorne mitspielen“.

Statistik:

SK TULBING - USV FURTH 2:2 (1:2).

Torfolge: 0:1 Engelhart (31.), 0:2 Dragan (39.), 1:2 Köpf (45., Elfmeter), 2:2 Gerstel Würzel (91.).

Gelb-rote Karte: Motsch (65., Kritik).

Tulbing: Würfl; Säckl (HZ. Mertinger), Hummel, Walter, Zeiner; Motsch (64. Friedrich), Abulesz (HZ. Vrtis), Mayer, Köpf; Krumpl, Holzbauer (64. Gerstel Würzel).

Furth: Rau; Kitta, Leuthner, Siebenhandl, Rossecker (HZ. Rossecker), Polland, Wandl, Dragan, Engelhart, Petrovský (70. Hieke) , Weißenböck (71. Schlicksbier).

Tulbing, 55 Zuschauer, SR Kraft.