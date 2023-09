Nach Goalie-Elfertreffer: Zwentendorf besiegt Stetteldorf

Zwentendorf - Stetteldorf 5:0 (2:0). Zu Beginn der Partie sah es nicht so aus, als könnte Zwentendorf seinen leichten Aufwärtstrend fortsetzen. In den ersten zehn Minuten dominierten die Gäste aus Stetteldorf, dreimal tauchten ihre Stürmer alleine vor dem Kasten auf. Glück gehabt: Goalie Schwab hielt zweimal souverän, einmal pfiff der Schiri auf Abseits. Wobei selbst SVZ-Coach Thomas Skaloud Zweifel an dieser Entscheidung äußerte.

In der 12. Minute schaffte es Längauer schließlich, mit seinem Führungstreffer die Zwentendorfer Schockstarre zu beenden. Marcel Török erhöhte auf 2:0.

Danach hatte der SVZ das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle - und wertete seinen späteren Sieg mit drei nicht alltäglichen Treffern auf. In den Schlussminuten versenkte dabei zunächst Marcel Török einen Freistoß formschön im Kasten. Als Matos im Strafraum gelegt wurde, zeigte der Schiri dann auf den Punkt. Ausgerechnet Glanzparaden-Goalie Schwab sollte zum Elferheld avancieren: Er trat an und verwandelte den Strafstoß ohne Probleme. Kurz vor Schlusspfiff schossen sich die Stetteldorfer noch ein Eigentor, nachdem Denninger einen Querpass ins eigene Tor geklärt hatte.

Die Stimmen zum Spiel

Thomas Skaloud (SV Zwentendorf, Trainer): „Wir haben letzte Saison einige Elfer versemmelt. Deshalb hat das jetzt Aaron übernommen“.

Statistik:

Zwentendorf - Stetteldorf 5:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (12.) Längauer, 2:0 (29.) Marcel Török, 3:0 (83., Freistoß) Marcel Török, 4:0 (88., Elfmeter) Schwab, 5:0 (90+3., Eigentor) Denninger.

Gelbe Karten: Matos (41. Foul); Grasel (44. Foul), Trnka (81. Foul), Schwaiger (64. Kritik).

Zwentendorf: Schwab; Cerinski, Demmel, Grill, Dominik Török (75. Kreimel), Marcel Török, Längauer, Wentseis, Krousky, Matos, Kummerer (82. Muhadri).

Stetteldorf: Srejic; Preiss, Schöllenbauer, Rasic, Trnka, Denninger, Samer (82. Lassnig), Grasel (HZ. Kunduraci), Muik (76. Hauser), Schwaiger, Leitner (76. Labschütz).

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Simon.