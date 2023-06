ESV Krems setzt auf geballte Erfahrung

Lange war es still um die Wiederbelebung des ESV Krems, doch Obmann Sükrü Senkal und sein Vorstand waren im Hintergrund aktiv. Ihr Projekt, einen toten Verein wieder auferstehen zu lassen, nimmt nun Formen an. „Wir sind Tag und Nacht herumgelaufen und haben telefoniert, um unser Ziel zu erreichen und sind auch weiterhin hart am Arbeiten“, erzählt Senkal.

Mit Alfred Oberndorfer konnte man einen Trainer mit viel Erfahrung finden. Zuletzt trainierte der 65-Jährige den USC Ruppersthal – das ist jetzt allerdings schon fast sieben Jahre her. „Ich habe mich nirgends angetragen, daher war jetzt so lange Pause“, erklärt Oberndorfer. Weitere Stationen waren unter anderem Kirchberg, Ziersdorf, der KSC, Rehberg und Altenwörth. Nun ist der Grafenwörther, der auch als Gruppenobmann der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel tätig ist, zurück an der Seitenlinie und widmet sich einer neuen Aufgabe. Entscheidend sei ein Anruf von Droß-Co-Trainer Halil Tanrikulu, einem Verwandten von Obmann Senkal und Ex-Spieler von Oberndorfer in Altenwörth, gewesen: „Halil gab Sükrü den Tipp und hat mich empfohlen. Jetzt will ich nochmal etwas beweisen.“

Für den neuen Trainer geht es nun in erster Linie darum, eine Mannschaft zu formen. „Das wird schwer genug. Alles ist neu und da muss ich mir erst ein Bild machen. Es wird eine Herausforderung“, weiß Oberndorfer. Mittlerweile hat der ESV den Großteil seines Kaders beisammen. Senkal weiß über die Qualitäten seiner Jungs Bescheid und strebt eine Platzierung unter den ersten sieben an. „Wir haben einen kampfmannschaftstauglichen Kader mit Qualität“, so Senkal.

Die zwei wohl prominentesten Akteure im Kader des ESV sind Roman Zahoran und Branislav Hamar. Letzterer ging jahrelang erfolgreich für Rehberg auf Torjagd, ehe er im Herbst seiner Karriere als Innenverteidiger die gegnerischen Angreifer das Fürchten lehrte. Im Bezirk kickte der mittlerweile 47-Jährige auch für Senftenberg, Droß und Langenlois, wo er einige Jahre gemeinsam mit Zahoran das Innenverteidiger-Duo bildete.

Auch Roman Zahoran ist in der Region kein unbeschriebenes Blatt. Er spielte lange in Rohrendorf und vier Jahre gemeinsam mit Hamar in Langenlois, wo die beiden 2014 den Meistertitel in der 1. Klasse Nordwest-Mitte feierten. Zahoran war zuletzt in der Bezirksklasse in Großkadolz aktiv und möchte nun wieder mit seinem alten Kollegen kicken: „Wir haben uns damals sehr gut auf dem Feld verstanden und jetzt kommt er zum ESV, um wieder mit mir zu spielen“, erzählt Hamar. „Ich laufe viel und fahre mit dem Rad, ich bin also top-fit“, schildert der Routinier, der zuletzt in seiner slowakischen Heimat aktiv war,

Am 5. Juli startet der ESV Krems mit seiner Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Klasse Wachau/Donau. Dort werden der „Lok“ durch die neue Ligaeinteilung zwei spannende Derbys gegen den KSC II und Stein abhanden kommen.