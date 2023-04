ESV Krems: Wiederbelebung mit Fragezeichen

Werbung

Nachdem der ESV Krems den Spielbetrieb im Sommer 2022 eingestellt hatte, bahnt sich nun tatsächlich ein Comeback bei dem Traditionsverein an. Ein ehemaliger Spieler möchte der „Lok“, wie der Verein aufgrund seiner über Jahrzehnte gepflegten Nähe zu den „Eisenbahnern“ genannt wird, neues Leben einhauchen. Sükrü Senkal spielte Anfang der 2000er-Jahre für einige Zeit im Dress des 1919 gegründeten Vereins, lebte dann einige Zeit in Deutschland, verlor das Geschehen in Krems aber nie aus den Augen. „Dieser Verein war immer wie eine Familie für mich“, erzählt der 40-Jährige.

Warum er sich das Comeback mit einem de facto toten Verein antun will? „Mir hat die Entwicklung in den letzten Jahren nicht gefallen. Ich hatte schon im Vorjahr den Wunsch, etwas Neues zu starten.“ Was genau, das will Senkal noch nicht verraten. Er will einer bereits angesetzten Generalversammlung (GV) nicht zuvorkommen. Erst danach soll kommuniziert werden, ob und wie eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes geplant ist.

Die GV soll am 26. April bei einem Heurigen in Krems stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Auflösung des derzeitigen Vorstandes und die Wahl eines neuen. Obmann war zuletzt Andreas Murhammer. Er war nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Murhammer betrieb beim ESV über Jahre eine unfreiwillige One-Man-Show im Hintergrund, weil es an personellen Ressourcen mangelte. Im Sommer letzten Jahres teilte er schweren Herzens mit: „Ich kann nicht mehr. Mir geht es wirklich schlecht, der ESV ist mein Herzensverein.“

Grund für den Rückzug der mit Legionären gespickten Mannschaft aus der 2. Klasse Wachau waren auch erhebliche finanzielle Probleme, aber auch Desinteresse. Die Spiele des ESV im Sepp-Doll-Stadion vor meist nicht mehr als 50 Zuschauern waren an Tristesse kaum zu überbieten.