Drei Brüder: Einer traf, zwei verletzten sich

Die drei Brüder Hasan, Eren Erdi und Gökhan Isik sind bereits seit geraumer Zeit ein Teil der Mannschaft des FC Würnitz. Vor allem in der aktuellen Spielzeit haben sie sich zu wichtigen Säulen des Würnitzer Spiels ent- wickelt. In der jüngsten Meis- terschaftspartie gegen Fels waren die Isiks an verschiedenen Stellschrauben dafür zustän-dig, dass diese Heimpartie noch länger nicht Vergessenheit ge-raten wird.

Aber der Reihe nach: Sechs Minuten waren am Würnitzer Sportplatz gespielt, die Hausherren hatten den Beginn total verschlafen und lagen nach bereits mit 0:2 in Rückstand. Da landete der Ball bei Hasan Isik, der sich ein Herz nahm und die Kugel wuchtig zum 1:2 in die Maschen der Gäste beförderte. Dass der Schuss als Eigentor von Fels-Spieler Stefan Ulrich zählte, hielt ihn nicht davon ab, etwa zehn Minuten später den Ball zum 2:2-Ausgleich nochmals im gegnerischen Tor unterzubringen. In der 32. Minute kam der Stürmer nach einem Eckball schließlich erneut an den Ball und knallte ihn in den Felser Kasten – 3:2 für den FCW.

Hasan Isik erzielte damit nicht nur den frühzeitigen Siegtreffer zum Endstand, sondern avancierte auch noch zum „Man of the Match“. Würnitz-Obmann Gernot Stöcklmayer spricht ihm sogar einen inoffiziellen Hattrick zu: „Der erste Treffer wäre auch ohne den Gegenspieler ins Tor gegangen. Meiner Meinung nach hat Hasan einen gültigen Hattrick in weniger als 30 Minuten erzielt.“

Als sich die Gebrüder Isik jedoch gerade im fußballerischen Höhenflug befanden, musste Bruder Eren Erdi Isik in der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Er hat sich bei einem Zweikampf eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird jetzt eine Weile ausfallen, was für uns als Mann- schaft natürlich sehr bitter ist“, so Stöcklmayer über den verletzten Isik-Bruder.

Die Rettung musste auf den Sportplatz kommen

Aber das war noch lange nicht alles: Es brach die Schlussphase der Partie an, als Gökhan Isik den brüderlichen Höhenflug endgültig zum Absturz brachte. In einem Zweikampf wurde er unverschuldet von einem gegnerischen Knie im Gesicht erwischt. Der dritte Isik-Bruder um Bunde fiel zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Die Rettung wurde umgehend alarmiert und transportierte Gökhan Isik ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Stöcklmayer berichtete: „Er hat sich das Jochbein und wohl auch die Augenhöhlen gebrochen. Mit so einer Verletzung ist nicht zu spaßen, wir wünschen Gökhan alles Gute auf seinem Heilungsprozess.“ Am Ende des Tages bleibt den Gebrüdern Isik ein Sieg, aber mit einem sehr fahlen Beigeschmack ...